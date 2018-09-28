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Vali Zorluoğlu, belediye bürokratlarıyla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, daire başkanları ile toplantı yaparak belediyenin çalışmalarını değerlendirdi.


Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Mustafa Yalçın, genel sekreter yardımcıları Fazıl Tamer, Ülker Cem Kaplan ve Salih Allahverdi ile 22 daire başkanı katıldı. Toplantıda bir buçuk yıllık süreçte yapılan çevre yatırımlarından kültürel faaliyetlere, kentin çehresini değiştiren prestij cadde projelerinden yol yapım ve asfalt çalışmalarına, kentin vizyon projelerinden toplu ulaşımda yapılan modernizasyon çalışmalarına, personel ve kaynakların doğru kullanımından yapılan tasarruflara kadar birçok konu ele alınarak masaya yatırıldı.


Yaklaşık iki saat süren toplantı, daire başkanlarının soru ve çözüm önerileri ile son buldu.

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