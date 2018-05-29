Vali Zorluoğlu: “Bu şehri yeniden teröre teslim etmeyeceğiz”

Van merkez ve taşra ilçe mahallerinde görevli tüm muhtarlar, Vali Murat Zorluoğlu tarafından Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen istişare ve iftar buluşmasında bir araya geldi. İftar yemeği öncesi salonu dolduran muhtarları selamlayan Vali Zorluoğlu, yemek sonrasında da demokrasi piramidinin seçilmişler bakımından ilk basamağını teşkil ettiklerini söylediği muhtarlara hitap etti. Birlikte iftar açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ettiği muhtarların hem merkezi idarenin hem de yerel idarenin temsilcileri olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, son dönemde muhtarlık kurumunun gücünün ve itibarının bir hayli arttığını kaydetti. Özlük hakları, maaş ve sosyal güvencede yapılan iyileştirmeler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık müessesine olan yaklaşımından örnekler veren Vali Zorluoğlu, bu itibarla muhtarlık görevine daha çok kişinin talip olacağını ve rekabetten dolayı kalitenin yükseleceğini anlattı. Muhtarların mahallelere hizmet getirme, mahalle halkının gönlüne girme konusunda çok daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, şunları söyledi:

“Sizler belediye hizmetlerinde bizlerin çözüm ortağı ve en yakın çalışma arkadaşlarımızsınız. Biliyorsunuz Van uzunca bir süre gerçek belediyecilikten, belediye hizmetlerinden mahrum kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin uzun zamandır hasret kaldığı belediye hizmetlerini tekrar aziz halkımızla buluşturmak için büyük bir gayretin içerisindeyiz.”

2016 yılı sonunda devraldıkları belediyenin durumunu ve Vanlıların mahrum kaldığı belediyecilik hizmetleri yanında, bir yıllık süre zarfında yaptıkları çalışmaları da bir bir sıralayan Vali Zorluoğlu, “Göreve başladığımız ilk günden itibaren eksik bırakılan hizmetler başta olmak üzere, birikmiş yerel sorunları çözmek için azami gayret sarf ediyoruz. Kısa süre içerisinde çok mesafe kat ettik, hamdolsun birçok projeyi tamamlayarak sizlerin istifadesine sunduk. 2018 yılında da çok önemli projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Yapılan tüm çalışmaların ve hizmetlerin, huzur ve güven ortamının sağlanmış olmasıyla hayata geçirildiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok şükür Van artık terör olaylarıyla, bombalı saldırılarla, ölümlerle değil, yerli-yabancı turistleriyle, gelişen ve büyüyen ekonomisiyle, çiftçilerimizin istifadesine sunulan yaylalarıyla ülke gündeminde yer alıyor. Bu huzur ortamına sahip çıkmamız lazım, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerine sahip çıkmamız lazım, hep birlikte daha müreffeh, daha kalkınmış ve daha gelişmiş bir Van hedefine doğru emin adımlarla yürümemiz lazım. Bu şehri yeniden karanlığa, acıya, şiddete, teröre teslim etmeyeceğiz. Onun için tüm muhtarlarımızdan sonuna kadar destek bekliyorum.”

Konuşmasının ardından muhtarların sorunlarını, görüş ve önerilerini de dinleyen Vali Murat Zorluoğlu, kendisine iletilen dosyaları da ilgili görevlilere teslim ederek gerekenlerin yapılması talimatını verdi.

Muhtarlarla istişare ve iftar buluşmasına vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kurum amirleri, belediye yetkilileri ve kentte görevli muhtarlar katıldı.