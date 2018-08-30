Vali Zorluoğlu çamurdan çömlek yaptı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) tarafından kaybolmaya yüz tutan çömlekçilik mesleğinin yaşatılması amacıyla başlatılan proje kapsamında üniversite öğrencileri geleneksel yöntemlerle çanak, çömlek ve testi yapıyor.

Bardakçı Mahallesi’ndeki atölyeyi ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, atölyede incelemelerde bulunarak, kilden çömlek yaptı. Atölye ziyaretinde Van Valisi Murat Zorluoğlu’na Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ve kurum amirleri eşlik etti. Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Bardakçı’nın çanak, çömlek yapımından dolayı çok ön plana çıktığı için ismini kilden yapılan bardaktan aldığını anımsattı. Plastik kullanımının sağlıklı olmaması, çömleğin ise sağlıklı olmasından dolayı toplumun eski kültüre geri döneceğini ifade eden Rektör Battal, “Bardakçı köyümüzdeki ustalarımız geçmişte buraya çok önemli değerler katmış. Yörenin ihtiyaçlarına göre değişik eşyalar geliştirmişler. Bu köyümüz bu özelliğini çok yakın tarihe kadar devam ettiriyordu. Ancak son dönemde sağlıklı olmayan plastik kullanımını ailelerimiz de çok etkin bir şekilde kullanımıyla birlikte çanak, çömlekler toplumda soyutlanmaya başladı. Son dönemlerde bilimin de ortaya koyduğu geçmişe ait olan çanak, çömleğin kullanımı sağlıklı olması nedeniyle insanlar tekrar eski kültüre doğru geri dönüyor” dedi.

Van YYÜ olarak çanak çömlek imalatına destek verdiklerini dile getiren Rektör Battal, “Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ve köydeki tek seramik ustası olan Osman Eşme ile birlikte bir proje geliştirildi. Bu proje biraz daha canlandırıldı. İnşallah üniversite olarak da üzerinde duracağız. Üniversite olarak buna tam destek veriyoruz. Ancak bunu turizme de kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Van YYÜ Arkeoloji Bölümü Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ise, Van’daki kilin 900 derecede pişmesi nedeniyle insan sağlığı için daha elverişli olduğunu belirterek, “Buradaki kilin özelliği pişirme derecesinin 900 dereceye kadar ulaşmış olması, diğer killer ise biraz daha düşük 500-600 derecede pişebiliyor. Burada üretilen seramik daha kaliteli ve sağlıklıdır. Diğer killer de sağlıklı ama buradaki kilin pişme derecesi yüksek olduğu için insan sağlığı için elverişlidir” diye konuştu.