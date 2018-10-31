Vali Zorluoğlu: “Çok şükür okullaşma oranımızı yüzde 99'a çıkardık”

Van Valisi Murat Zorluoğlu, tüm paydaşlarla yakın temaslar kurarak ve özverili çalışmalar yürüterek, okullaşma oranını şimdilerde yüzde 99'a çıkardıklarını söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından organize edilen ve Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun da katılımıyla Elite World Van Otelde “Van'daki İmam Hatip Okulları Arası İstişare Toplantısı” yapıldı. Mülazım Karabulut'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ÖNDER tanıtım videosunun izlenmesiyle sürdü. Toplantının devamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Metin Ermiş, Van'daki imam hatip liseleriyle ilgili sunumunu yaptı. Şube Müdürü Ermiş, Van'daki imam hatip ortaokulu ve liselerine ilişkin istatistikî verileri paylaştıktan sonra, birimin faaliyetleri ve projeleri hakkında da bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, alanda doğrudan konuyla ilgili çalışmalar yürüten hazurundaki paydaşların sıkıntılarını, görüş ve önerilerini dinlemeyi arzu ettiklerini belirterek, böylelikle kendilerini yönlendirmelerini istedi. Eğitim meselesinin Van'da göreve başladığı günden bu yana gündeminin hep ilk sırasında yer aldığını kaydeden Vali Zorluoğlu, milli eğitim kadrolarıyla bir araya gelip yaptıkları değerlendirmeler sonucu ortaya koydukları 3 ana hedeften söz etti.

Vali Zorluoğlu, ilk olarak tam gün eğitime geçiş hedeflerine dönük, okul yapımı ve derslik sayısını artırma noktasında çok önemli aşama kat ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“İkinci hedefimiz, okullaşma oranının yükseltilmesiydi. Liselerde bu oran ülke ortalamasının çok altındaydı. Sebepleri araştırıldı. Tüm paydaşlarla yakın temaslar kurarak ve özverili çalışmalar yürüterek, gerektiğinde kapı kapı, ev ev dolaşarak çocuklarımızı okula kazandırmak adına büyük gayret gösterdik. Çok şükür okullaşma oranımızı Temmuz 2017'deki yüzde 59'dan, şimdilerde yüzde 99'a çıkardık. Üçüncü ve son hedef olarak akademik başarıyı artırmayı gündeme aldık. Van'ı kabul edilemeyecek noktadan daha yukarı taşımamız gerekiyordu. Tüm imkanları seferber ederek, sürekli eğitim merkezleri açtık. Oralardaki başarı durumu göz kamaştırdı. Çok sayıda öğrencimiz 4 yıllık fakülteleri, bir o kadarı da 2 yıllık meslek yüksekokullarını kazandı. Van'da son 2 yılda eğitimde epey yol aldığımızı böylelikle görüyoruz. Emeği geçen tüm personeli kutluyorum. İnşallah bu 3 hedefi daha ileri noktaya taşıyacak çalışmaları koordinasyonumda bu yıl da yürüteceğiz.”

İmam hatipliler kadar diğer okulların öğrencilerinin de valisi olduğunu anlatan Vali Zorluoğlu, “Tüm öğrencilerimizin başarısı, milli manevi duygularla mezun olup hayata atılmaları temel gayemizdir. Devletimizin imam hatiplerde hem nicelik hem de niteliği artıracak gücü vardır. Yapılan bilgilendirme sunumunda imam hatip dışı ortaokullarımızda seçmeli din derslerine yönelen öğrencilerimizin azlığını gördüm ve doğrusu bu kadar muhafazakâr bir ilde bu durumu yadırgadım. Bu yönde de çalışmalar yapılması gerekiyor. Devletimizin imkanları, ÖNDER gibi STK'ların destekleri ve genel olarak milletimizin imam hatiplilere gösterdiği teveccüh ile daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı her birinizi kutluyorum” diye konuştu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas ise, İslam'a hizmet noktasında hedeflerin yüksek tutulması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin de bu doğrultuda yetiştirilmesinin önemli olduğuna işaret etti. Müftü Arvas, öğrencilerin ve gençlerin daha iyi yetişmeleri adına Kur'an-ı Kerim ve sünnet ölçüleri içerisinde yeni nesillere yardımcı olunması tavsiyelerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de, Van'daki imam hatiplilerin önünü açacağına inandığı toplantıda bir araya geldiklerini kaydederek, imam hatipliler tarafından yapılacak tüm çalışmaları desteklediklerini ve bundan sonra da hayata geçirilecek projelerde kendilerine destek olacaklarını söyledi.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Enes Şişman ise, imam hatip okullarının kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, geleceğin sağlam inşası için kaybedecek zaman olmadığını kaydetti.

ÖNDER Van Şube Başkanı Mehmet Emin Akan da, benzer içerikli 3. toplantıda bir araya geldiklerini belirterek, 2006 yılında kurdukları derneğin geçmişten günümüze kat ettiği yola ilişkin değerlendirmelerini anlattı.

İmam hatiplilere desteklerinden ötürü Vali Murat Zorluoğlu'na plaket takdiminin ardından düzenlenen istişare bölümüyle sona eren toplantıya Vali Yardımcısı Sinan Aslan, milli eğitim ilçe ve şube müdürleri ile okul idarecileri de katıldı.