Vali Zorluoğlu, Cumhuriyet mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Van Valisi Murat Zorluoğlu, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ne giden Vali Zorluoğlu, ilk olarak Van'ın tek kadın muhtarı olan Leyla Tanrıtanır'ı muhtarlık makamında ziyaret ederek burada Kore Gazisi Hacı Kadir Can ve eşiyle de bir süre görüşüp hasbihal etti. Vali Zorluoğlu daha sonra beraberindeki Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı Mehmet Akkuş, belediye yetkilileri ve kurum amirleriyle esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Mahallede son olarak Çırağan Düğün Salonu'nda mahalle sakinleriyle buluşan Vali Zorluoğlu, burada kendisine bildirilen sıkıntı, talep, görüş ve önerileri dinledi.

Mahallenin büyük sorunlarının olmamasının kendisini memnun ettiğini belirten Vali Zorluoğlu, "Ziyaretlerimiz kapsamında Cumhuriyet Mahallemizde sizlerle beraber olduk. Çok sıcak bir şekilde karşılandık. Esnafımızı ziyaret ettikten sonra da sizlerle bir araya geldik. Muhtarımızdan mahallemizin çok büyük sorunlarının olmadığını memnuniyetle öğrenmiş oldum. Yine de sizlerin iletebileceği sorunlar olabileceği düşüncesiyle buraya geldik" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, görüşme sonunda beraberindeki kurum müdürlerine iletilen sorunlarla ilgili gerekli talimatları vererek mahalleden ayrıldı.