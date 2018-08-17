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17 Ağustos 2018 16:03

Vali Zorluoğlu, Edremit’teki çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Edremit ilçesinde inşaatı devam 112 Acil Çağrı Merkezi ile çevre düzenlemesi projelendirilen Kız Kalesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Zorluoğlu, Edremit’teki çalışmaları inceledi

17 Ağustos 2018 16:03


Vali Zorluoğlu, ilk olarak Yeni TOKİ yerleşkesinde geçen yıl temeli atılan ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Murat Zorluoğlu, merkez inşaatının kısa sürede tamamlanmasını istedi. Vali Zorluoğlu, daha sonra Edremit Belediyesi tarafından peyzaj çalışması projelendirilen tarihi Kız Kalesi’ne geçti. Burada Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli tarafından Vali Murat Zorluoğlu’na çalışmalarla ilgili bilgi aktarıldı.




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