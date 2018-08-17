Vali Zorluoğlu, Edremit’teki çalışmaları inceledi

Vali Zorluoğlu, ilk olarak Yeni TOKİ yerleşkesinde geçen yıl temeli atılan ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Murat Zorluoğlu, merkez inşaatının kısa sürede tamamlanmasını istedi. Vali Zorluoğlu, daha sonra Edremit Belediyesi tarafından peyzaj çalışması projelendirilen tarihi Kız Kalesi’ne geçti. Burada Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli tarafından Vali Murat Zorluoğlu’na çalışmalarla ilgili bilgi aktarıldı.