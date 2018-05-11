Vali Zorluoğlu, Erçek’te açılışlara katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, bazı açılışlar gerçekleştirmek ve birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi’ne geldi. Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, kamu kurum ve kuruluş amirlerinin bulunduğu ziyarette ilk olarak Erçek Yaşam Merkezini gezen Vali Zorluoğlu, merkezde eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Sürekli Eğitim Merkezi ve Mehmetçik Anaokulunun açılış kurdelesini kesen Vali Zorluoğlu, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Açılışların ardından Erçek esnafını gezen Vali Zorluoğlu, Erçek Nur Camii’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Zorluoğlu, Van’ın birçok yerinde olduğu gibi Erçek’te de çok güzel hizmetlerin ortaya konulduğunu belirtti. Vali Zorluoğlu, “Gerek hükümetimizin gerek valilik ve kaymakamlığımızın, gerek Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyemizin burada son bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalar hakikaten göz kamaştırıyor, takdire şayandır. Geldiğimizden beri ayağımız çamura değmedi, maşallah köy meydanı yolları sıcak asfalt olacak şekilde asfaltlanmış. Buraya talimatımızla sağ olsun kaymakamımız çok güzel bir sürekli eğitim merkezi açtı. Orada da 80 gencimiz üniversiteye hazırlanıyor. Şimdi inşallah önümüzdeki yıl için bu kapasiteyi iki katına çıkaracağız. Önümüzdeki yıl burada lise okuyan çocuklarımızı da bu sürekli eğitim merkezinde inşallah üniversiteye hazırlayacağız” dedi.

Göreve başladıkları günden itibaren Van için eksik kalan önemli hizmetleri gündeme getirdiklerini ifade eden Zorluoğlu, “Bizden önce ki belediye yönetimi; hani kendilerine çok çevreci ilan etmişlerdi ya, hani ‘biz çevreye çok duyarlıyız, ağaca, çiçeğe hayranız’ diyorlardı ya. Biz geldiğimizde, Van’ın İpekyolu ve Tuşba ilçesinin kanalizasyonu neredeyse hiç arıtılmadan doğrudan bizim en önemli kıymet verdiğimiz Van Denizine akıtılıyordu. Kanalizasyonun sadece yüzde 25’i arıtılabiliyordu. Kalan yüzde 75’i Van Denizine akıyordu. Bizde Van Büyükşehir belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bize sağladığı maddi kaynakla 100 milyon liralık bir proje hazırladık. Yeni bir atık su arıtma tesisinin ihalesini yaptık, sözleşmesini yaptık, yer teslimini yaptık ve orada çalışma başladı. İnşallah kısa bir süre içerisinde bizde temel atma törenini hep birlikte yapacağız. Bu arıtma tesisi 1 milyon 50 bin nüfusun kanalizasyonunu tam biyolojik arıtmayla arıtabilecek, yüksek teknolojiyle donatılmış, muhteşem bir eser. Van’ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yine ‘biz çevreciyiz’ diyenlerin yapmadığı, dokunmadığı bir diğer temel hizmette, katı atık entegre tesisiydi. 2009’dan beri belediye anlamında iktidarda olanların yapmadığı bir hizmeti biz başlatıyoruz. Çöplerinizi artık düzenli bir yapıya kavuşturuyoruz. Özalp yolu üzerinde şu an bir vahşi depolama alanı var ve Van’ın bütün çöpleri toplanıyor. Orada adeta gelişi güzel bırakılıyor. Bu hem görüntü, çevre kirliliği oluşturuyor, hem de insan ve canlı hayatına çok olumsuz etkileri oluyor. Van gibi bir büyükşehre bu yakışmıyor. Esasında Türkiye’de 30 büyükşehir var, diğer büyük şehirlerin tamamında düzenli katı atık tesisleri var, bir tek Van’da yapılamamış. Bunu da sizlerin takdirine sunuyorum. ‘Çok çevreciyiz’ diyenler, maalesef Van’ımızın çöpünü bu şekilde görmezden gelmişler. Şimdi biz süratle bunun da projesini hazırladık. Oradaki mevcut alanda, bir rehabitasyon merkezi yaptık ve o mevcut depolamalarının üzeri tamamıyla kapatılıyor. Orası inşallah yeşil bir alan olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’a özel olarak sağladığı destekleri halkın hizmetine sunduklarını vurgulayan Vali Zorluoğlu, “Biz aracıyız. İşin esas sahibi Cumhurbaşkanımızdır” diye konuştu.

24 Haziran’ın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Zorluoğlu, “Allah’ın izni ile ülkemiz bu dönüm noktasını da sorunsuz bir şekilde aşarsa; hem bölgesinde hem de küresel anlamda büyük bir güç olma yolunda önünde hiçbir engel kalmamış olacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Allah’ın izni ile dünyanın büyük güçlerinden bir tanesi haline gelecek. Böylece Türkiye’nin fikri sorulmadan, kararı alınmadan bu bölgede adım atılamayacak” dedi.

Konuşmasının ardından 1995 yılında şehit edilen Süleyman Dağlar onuruna verilen mevlide katılan Vali Zorluoğlu, Erçek Sağlık Ocağı ve Jandarma Komutanlığını da ziyaret ettikten sonra buradan ayrıldı.