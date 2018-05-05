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05 Mayıs 2018 12:07

Vali Zorluoğlu, Erciş’te şehit ailelerini ziyaret etti

Van Valisi Murat Zorluoğlu, beraberindekiler ile birlikte Erciş ilçesine bağlı Ulupamir mahallesi ziyareti dönüşü şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, Erciş’te şehit ailelerini ziyaret etti

05 Mayıs 2018 12:07


Erciş Öğretmenevinde bir araya geldiği Sur şehidi Jandarma Uzman Onbaşı Osman Kaya’nın babası Alaettin Kaya’ya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı veren Vali Zorluoğlu, daha sonra Çınarlı Mahallesine geçti. Aynı isimli cadde üzerinde, Şırnak’taki terör saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muğdat Çelik ve Afrin’de başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in ailelerini ziyaret eden Vali Zorluoğlu şehitlerimizin yadigarları ile bir süre görüşerek tekrar taziye dileklerini bildirdi.


Vali Zorluoğlu’nun ziyaretinde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas ile kurum amirleri iştirak etti.




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