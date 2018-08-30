Vali Zorluoğlu Fidanlık Parkı’nda incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte Fidanlık Parkı’nda gezi ve incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Vali Zorluoğlu, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını ifade ederek, geri kalan kısmının ise en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Yaklaşık 700 bin metrekarelik alana kurulan Fidanlık Parkı’nın yakın zamanda Van halkının hizmetine açılacağını belirten Zorluoğlu, büyük bir projeyi daha tamamlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. İki etap şeklinde yürütülen Fidanlık Parkı’nın tamamlandığında kentin en büyük yeşil alanı olacağını da sözlerine ekleyen Zorluoğlu, Fidanlık Parkı’nda profesyonel tırmanma duvarları, nikah salonu, konferans salonu, eğitim birimleri, kültürel alanlar, yürüyüş ve bisiklet parkuru, kamelyalar, otoparklar, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının olduğunu söyledi.

Buradaki incelemelerin ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Peynirciler Çarşısı’na geçti.