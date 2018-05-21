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21 Mayıs 2018 09:47

Vali Zorluoğlu, final maçını vatandaşlarla birlikte izledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamanda kurulan Ramazan Sokağında vatandaşlarla birlikte Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid basketbol final maçını izledi.

Vali Zorluoğlu, final maçını vatandaşlarla birlikte izledi

21 Mayıs 2018 09:47


Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Ramazan ayı etkinlikleri yoğun bir katılımla devam ediyor. Alana kurulan iftar çadırında her akşam olduğu gibi bu akşam da 5 bin kişiye iftar yemeği verilirken, iftarın hemen ardından ise alana kurulan dev ekrandan THY Avrupa Ligi basketbol final maçı izlettirildi. Maça basketbol severler büyük ilgi gösterirken, alana gelen Van Valisi Murat Zorluoğlu ile İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de maçı vatandaşlarla birlikte büyük bir heyecanla izledi. Maç boyunca taraftarların tezahüratlarına ve alkışlarına katılan Vali Zorluoğlu, maçın ardından ise vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Van Büyükşehir Belediyesinin bu tür organizasyonları yapmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Hikmet Cansu, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na böyle bir organizasyon yaptığı için çok teşekkür ederim. Maçı kazanmamamıza rağmen çok güzel bir ortamda kardeşçe, arkadaşça maç izledik. Her şey çok güzeldi. Bu tür organizasyonların devamını istiyoruz” dedi.




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