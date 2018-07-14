Vali Zorluoğlu genç çiftin nikahını kıydı

İpekyolu İlçesi Beyaz Saray Düğün Salonunda düzenlenen düğün törenine Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, damadın iş arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu kıyarken, nikah şahitliklerini ise Vali Zorluoğlu’nun eşi Sevcan Zorluoğlu ve damadın yakın arkadaşları Faruk Kuvanç ve eşi Sema Kuvanç yaptı.

Yeni bir yuvanın kurulmasına vesile olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Vali Zorluoğlu, “Atılan bu imzalarla yeni bir yuvanın temellerini kurduk. Evlilikte esas olan evliliği bir ömür boyu huzurlu mutlu bir şekilde devam ettirmektir. Evliliklerin bu şekilde devam etmesi için de şüphesiz eşlere görev ve sorumluklar düşüyor. Evliliğin temelini esasında karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü oluşturuyor. Allah size uzun ömürler versin. Evlilikte çok güzel ve özel anılarınız olacağı gibi zaman zaman üzüntülü sıkıntılı zamanlarınızda olacak. İşte bu zor sıkıntılı zamanlarda bir birinize vereceğiniz destek evliliğin devamında ki en önemli rolü oynuyor. İnanıyorum ki sizlerde şimdi olduğu gibi evlilik hayatınız boyunca da bir birinizi sevip haklarınıza riayet edeceksiniz. Ben bir kez daha kurulan bu yuvanın sizler için aileleriniz için ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri de ayrı ayrı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Nikahı kıyan Vali Zorluoğlu, evlilik cüzdanını çifte teslim etmek üzere eşi Sevcan Zorluoğlu’na verdi. Evlilik cüzdanını gelin Banu Alan’a teslim eden Sevcan Zorluoğlu, çifte mutluluklar diledi.

Düğün sonunda ise Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, çifti ve ailelerini tebrik ederek takılarını taktılar.