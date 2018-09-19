Vali Zorluoğlu gençlerle bir araya geldi

Van Valisi Murat Zorluoğlu, ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Valiliği koordinasyonunda yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen “Genç Ağaçlar Kök Salıyor' projesi, ‘Van Tarih-Kültür Gezileri Programı' kapsamında 120 gençle bir araya geldi. Van gençliğinin kişisel, sosyal ve fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Van Valiliği tarafından hayata geçirilen “Genç Ağaçlar Kök Salıyor” projesi, gençler için il dışı ve il içi olmak üzere iki ayrı gezi programı hayata geçirdi. Gençlerin değerlerini tanımaları ve bu değerlere sahip çıkmaları amacıyla gerçekleştirilen geziler kapsamında 405 genç, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik illerini gezdi. Ayrıca Van Gölü Havzası ve Van Tarih Kültür Gezileri kapsamında bin 100 genç ise Van'ın ve yörenin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarını gezme imkânı buldu.

Proje kapsamında 120 genç ile yemekte bir araya gelen Vali Zorluoğlu, gençlerle sohbet edip, geziler hakkında bilgiler aldı.

Gördükleri yerler karşısında duydukları heyecanı dile getiren gençler ise Vali Zorluoğlu'na teşekkür ettiler.