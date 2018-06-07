Vali Zorluoğlu, gençlerle iftarda bir araya geldi

Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) destekleriyle başlatılan ve Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor’ projesi kapsamında iftar yemeği düzenlendi. Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde düzenlenen iftara Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri ve gençler katıldı.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Vali Zorluoğlu, davetlilerle sohbet etti. Ezan sesi ile birlikte gençlerle iftarını açan Vali Zorluoğlu, Van’da bu yıl çok farklı, çok güzel bir Ramazan ayı yaşandığına dikkat çekerek, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görevlendirmeler yapıldıktan sonra olumlu değişimler birçok alanda olduğu gibi Ramazan’a da yansıdı. Van’da Ramazan bir başka geçiyor. Hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerin düzenlediği Ramazan etkinlikleri ile güzel manzaralar oluştu. O eski Ramazanları yaşatmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

En önemli zenginliklerinin genç ve dinamik nüfus olduğunu vurgulayan Vali Zorluoğlu, “Van’ın nüfusunun yüzde 66’sı 30 yaş ve altı kişilerden oluşuyor. İşte bizlerde kamu kuruluşları olarak, belediyeler olarak, sivil toplum kuruluşları olarak bu gerçeklerin farkındayız ve çalışmalarımızda mutlaka çocuklarımızı ve gençlerimizi öncelendiriyoruz. Ülkemizin yeraltı kaynakları çok zengin değil. Bizim petrolümüz, doğal gazımız yok ama en önemli zenginliğimiz genç ve dinamik nüfusumuz. İşte bu genç nüfusu dünyadaki dönüşü takip edebilen demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, milli ve manevi değerlerini bilip onlara sahip çıkan, erdemli, hoşgörülü, insani değerlere bağlı, sorgulayıcı bireyler olarak yetiştirebilirsek, gelişmiş dünya ile aramızdaki mesafeyi daha süratli bir şekilde kapatabilir, hatta onlardan da daha ileriye geçebiliriz. Sizlere, sizlerin dinamizmine, meseleleri hakkaniyetle, adaletle, bilgiyle değerlendirme, karar ve karara varma becerinize sonuna kadar güveniyoruz. İnşallah sizler bu ülkeyi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırarak, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracaksınız” dedi.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın da bir konuşma yapmasının ardından gençlerle bir süre sohbet eden Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldılar.