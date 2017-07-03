Vali Zorluoğlu göreve başladı

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen törenle karşılanan Vali Murat Zorluoğlu, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda basın mensupları ile bir araya geldi. Özalp ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından öldürülen AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’ye rahmet dileyen Vali Zorluoğlu, “Bu vesileyle başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütleri ve teröristlerle mücadelenin öncelikli görev alanlarımızın başında olacağını ve halkımızın huzur ve güvenini tesis etmek amacıyla ilimizde tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Yine, bir önceki görev yerim olan Elazığ’dan Gakkoşların Vanlı Gardaşlarına gönderdikleri selam ve muhabbetlerini sizlerin vasıtasıyla Vanlı kardeşlerime iletiyorum” dedi.

“Ülkemizin önemli merkezlerinden biri olan, bölgesinin lideri kadim şehir Van’a vali olarak atanmaktan çok büyük onur duyuyorum” diyen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu vesileyle beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız olmak üzere hükümetimize şahsıma duydukları güven için şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevimin ilimiz ve şahsım için hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum. Millete hizmet etmek, büyük bir onurla birlikte çok önemli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu sorumlulukların bilincinde olarak yönetimde temel yaklaşımımız eşrefi mahlûkat olan insanı merkeze alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, katılıma açık, toplumumuzun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir yönetim olacaktır. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak, sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız.”

“Vatandaşların arasında olmaya özel önem göstereceğiz”

Makamda oturan değil, daha çok alanda, sahada, vatandaşların arasında olmaya özel önem vereceklerini ifade eden Vali Zorluoğlu, “Özellikle devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri ve gazilerimiz, fakir vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, biçare kadınlarımız, engellilerimiz ve yaşlı insanlarımızla bizleri daha çok bir arada göreceksiniz. Ayrıca, nüfusunun büyük bölümü gençlerden oluşan ilimizde, çocuklarımız ve gençlerimiz için özel projeler hayata geçirecek ve onların geleceğe daha umutlu ve güvenle bakmalarına destek olacağız” ifadelerini kullandı.

“Atanmış gibi değil adanmış gibi çalışmaya önem vereceğiz”

Kentin tüm dinamitleri ile Van’ı 2023 Türkiye’sine birlikte hazırlayacaklarını aktaran Zorluoğlu, “Eğitimden sağlığa; güvenlikten ulaşıma, altyapıdan tarıma, ekonomik büyümeye, gençlik hizmetleri ve spordan turizme, sosyal yardım ve hizmetten, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya kadar tüm alanlarda Van ilinin daha ileriye taşınması için var gücümüzle atanmış gibi değil adanmış gibi çalışacağız. Bölgesinin lideri olan ilimizi daha yaşanabilir bir marka şehir yapma yolunda sayın milletvekillerimiz başta olmak üzere belediyeler, adli ve askeri kuruluşlar, üniversite, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve basın ve medya kuruluşlarıyla sürekli beraber çalışacak ve Van’ı 2023 Türkiye’sine birlikte hazırlayacağız” diye konuştu.

Kentteki yatırımlara da değinen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, önceden başlanmış ve yürütülmekte olan çalışmaların aynı titizlikle takip edileceğini de ifade ederek, “Bu kapsamda; ilimizin gündeminde olan çevre yolu, OSB lojistik üssü, yeni şehir stadyumu, atıksu arıtma tesisi, kent içi ulaşım mastır palanı ve hafif raylı sistem, mevcut katı atık tesisinin rehabilitasyonu ve yeni katı atık tesisi yapımı, yeni hükümet konakları ve emniyet hizmet binaları yapımı, cazibe merkezi programı kapsamında başlayacak yeni yatırımlar, il merkez ve ilçelerimizin yol, kanalizasyon gibi altyapı eksiklikleri gibi çalışmaları başlatmak ve başlamış olanları da süratle tamamlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bunlara ilaveten ilimizin güçlü olduğu alanları öne çıkararak, yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle her alanda yeni ve uygulanabilir projeler hazırlayıp uygulama gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorluoğlu, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra makamına geçti.