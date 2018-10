Vali Zorluoğlu, Hoy Belediyesi şura üyeleriyle bir araya geldi

Alt Güvenlik Komite Toplantısı'na katılmak üzere İran'ın Hoy kentine giden Van Valisi Murat Zorluoğlu, Hoy Belediyesi şura (encümen) üyeleriyle de bir araya geldi.

Beraberindeki heyetle gittiği tarihi Hoy Fermendarlığı binasında, Hoy Fermandarı Seyid Muhammed Abidi, Başkan Akbarzadeh ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, daha sonra belediye şura üyelerinin de hazır bulunduğu toplantı salonuna geçerek, Van ile Hoy kentleri arasındaki ticaret ve turizm faaliyetlerin arıtılmasına yönelik beklenti, talep ve önerilerin istişare edildiği görüşmelere katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Hoy Fermandarı Abidi, Vali Zorluoğlu ve beraberlerindeki heyeti Hoy'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, İran İslam Cumhuriyetinin en eski kentlerinden biri olan Hoy'un tarihi, demografik yapısı, sosyokültürel özellikleri ve ekonomisi hakkında bilgiler aktardı.

Daha sonra söz alan Hoy Belediye Başkanı Akbarzadeh ise, Van ile Hoy arasında çok fazla ortak özellik bulunduğunu ve bu nedenle hem Hoy'da hem Van'da ortak ‘Kültür Haftası' adı altında etkinlikler düzenlemek istediklerini belirterek, “Bu etkinliklerin fuar şeklinde her yıl tekrarlanmasını, bu fuarda her iki ilin el sanatlarının da sergilenmesini istiyoruz. Ayrıca, Van ve Hoy'da belirlenecek caddelere her iki şehrin isimlerinin verilmesini, gidiş gelişler için iki ülkede de dinlenme tesisi yapılmasını, belediyeler bünyesinde karşılıklı hususların dile getirileceği bir komisyon oluşturulmasını Vali Zorluoğlu'ndan talep ediyoruz” diye konuştu.

Hoy Şura Heyeti Başkanı Dr. Mecitözü Mukaddem de, Vali Zorluoğlu ve heyetine, davetlerini kırmayıp toplantıya katılımlarından dolayı şükranlarını sunarak, iki şehir arasında müşterek fuarlar düzenlenmesi, ortak bilgilendirme-eğitim toplantıları yapılması, iki ülke turistlerine yönelik tanıtım faaliyetleri planlanması ve üniversiteler arası bilimsel çalışmalar organize edilmesinin yanında ticaret ve sanayi odaları arasında da yakın ilişkiler kurulması yönündeki beklentilerini paylaştı.

Şura üyelerini selamlayarak, kendilerine gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için teşekkür eden Vali Zorluoğlu, heyetini tanıttıktan sonra çok faydalı toplantıların ardından Hoy Belediyesi Şurasına da katılmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

İranlı yetkililerin iki sınır kenti arasında çok fazla ortak yön bulunduğu yönündeki tespitlerine katıldığını belirten Vali Zorluoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Birbirimize çok benziyoruz ve kendimizi yabancı bir ülkede değil, evimizde hissediyoruz. İki şehir arasında geçmişten gelen güzel ilişkiler var. Ama potansiyelimizin tamamını kullanmadığımız da aşikâr. Bu bakımdan sunulan tüm önerileri destekliyorum. Gerek turizm alanında gerek ekonomik ilişkiler bağlamında gerekse diğer konularda çok ciddi potansiyelimiz var. Bu potansiyeli kullanmamız lazım. Belki belediyelerimiz arasında bir kardeş şehir ilişkisi kurmak suretiyle başlayabiliriz. Ben şu anda hem Van Valisi hem Büyükşehir Belediye Başkanıyım, bunu fırsat bilerek bir kardeş şehir ilişkisi kurarsak, ilişkinin diğer boyutlarıyla gelişmesi çok daha kolay olur. Kısa sürede ticarette, turizmde ve diğer hususlarda ilerleme sağlayabiliriz. Bunun için Hoy Belediye Başkanını ve uygun görülecek heyeti Van'a davet etmek istiyorum. Cadde ismi verilmesi gibi çok somut ve şık öneriler oldu. Süratle hayata geçirebiliriz. İnşallah ticaret odalarımız, kamu kurumlarımız ve STK'lar da iletişime geçer ve bizlerin koordinasyonunda Van ile Hoy arasında daha iyi ilişkiler kurarız. Sizleri Van'da misafir etmekten onur duyacağız.”

Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindeki heyet, hediyeleşme ve iyi niyet dileklerinin sunulması sonrası şura toplantısından ayrılarak, Hoy şehitliğini ve kentin tarihî yerlerini ziyaret etti.