Vali Zorluoğlu, iftarını Gürpınarlı vatandaşlarla açtı

Gürpınar’da kaymakamlık ve ilçe belediyesi, 3 bin kişiyi ilçe merkezinde kurulan ‘Birlik, beraberlik ve kardeşlik sofrası’ etrafında buluşturdu. Eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte katıldığı iftar programında, çarşı meydanında kurulan iftar yemeği davetine icabet eden Gürpınarlıları selamlayarak aynı masada iftar açan Vali Zorluoğlu, iftar sonrasında meydanı dolduran vatandaşlara hitap etti. Birlik, beraberlik ve kardeşlik sofrasında ilçe halkıyla iftar yapıyor olmaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, ilçeye her gelişinde daha gelişmiş, daha kalkınmış ve daha güzel bir Gürpınar ile karşılaştığını söyledi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yeni hizmetlerini görüp mutlu olduğunu aktaran Vali Zorluoğlu, “Gürpınar’ın eski halini sizler çok daha iyi bilirsiniz. Bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içerisinde gerçekten Gürpınar’ın çehresi değişti. İnşallah bu sene yapacağımız ilave yatırımlarla gerek ilçe merkezinde gerekse kırsalda, halkımızı yeniden gerçek belediyecilik hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın ilçede güzel bir yatırıma imza atarak 42 dükkan ve 42 iş yerinden oluşan 84 birimlik bir çarşı yaptırdığını anlatan Vali Zorluoğlu, çarşının yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. İlçe için uzunca süredir üzerinde çalıştıkları TOKİ konutları meselesinin, TOKİ nezdinde gerekli girişimlerin tamamlanmasıyla çözüldüğünü bildiren Vali Zorluoğlu, TOKİ’nin ilçede 110 konut yapacağı müjdesini de bu vesileyle vermiş oldu. Gürpınar’ı ilgilendiren bir diğer önemli gelişmeden de söz eden Vali Zorluoğlu, Van’ın hayvancılık bakımından merkezi, koyunculuk bakımından ise Türkiye’nin kalbi olarak nitelendirdiği Gürpınar’a yakın mesafede, Valilik, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Gürpınar, Gevaş, Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyeleri iş birliğiyle, Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağını açıkladı. Huzur ve birlik beraberlik ortamı devam ettiği sürece, Gürpınar’da ve Van’da birçok hizmetin vatandaşlarla buluşacağını vurgulayan Vali Zorluoğlu, “Gürpınar’a ve Van’ın bütün ilçelerine, gerçekten son bir buçuk yıl içerisinde çok önemli hizmetler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Van’a ve ilçelerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin eli değdi. Belediyelerimiz çok önemli hizmetler yapıyorlar. İnşallah bu hizmetlere devam edeceğiz ve Gürpınar’da Allah’ın izniyle hem ilçe merkezinde hem mahallelerinde eksik hiçbir kamu hizmeti kalmayacak” dedi.

Vali Zorluoğlu, konuşmasının sonunda iftar sofrasına konuk olan tüm Gürpınarlılara teşekkür ederek, huzur, birlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuşma temennisini ve yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı için tebriklerini paylaştı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Doğramacı da iftar davetlerine iştirak eden ilçe halkına teşekkür ederek, ilçede en önemli çalışmalarını her daim birlik, beraberlik ve kardeşlik ikliminin inşasına yönelik sürdürdüklerini ifade etti. Kaymakam Doğramacı konuşmasını, ilçede hayata geçirecekleri projeleri anlatarak tamamladı. Gürpınar Belediyesi tarafından merkez dükkanlar projesi kapsamında 6 ayda yapımı tamamlanan dükkanların tapu teslim töreni sonrası Vali Murat Zorluoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlarla, ilçe merkezindeki bir çay ocağında çay içip hasbihal etti.

İftar programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kurum müdürleri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.