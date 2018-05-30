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30 Mayıs 2018 18:32

Vali Zorluoğlu, İlbank Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerine hizmet veren İlbank A.

Vali Zorluoğlu, İlbank Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

30 Mayıs 2018 18:32

Ş. Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Beraberinde Vali Yardımcısı Sinan Aslan ile gittiği kurumda Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu’na, Van’dan 13 belediye ve VASKİ, Bitlis’ten 13, Muş’tan 23 ve Hakkâri’den 8 belediye olmak üzere toplam 58 belediyeyi kapsayan hizmet ağı ve buralara yönelik çalışmalarla ilgili bilgilendirme aktarıldı. Vali Zorluoğlu, Bölge Müdürü Kayatürk ile Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin yapımı için tahsis edilmiş olan kredinin kalan kısmı ve diğer belediyelerin kredi talepleri hakkında da görüşürken, İlbank’ın ilde ve bölgedeki diğer illere yönelik katkılarının vatandaşlara hizmet götürme noktasında çok önemli olduğunu ifade etti.


Vali Murat Zorluoğlu, ziyareti sonunda İlbank Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk ile hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.




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