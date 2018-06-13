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13 Haziran 2018 12:19

Vali Zorluoğlu, Kasımoğlu Mahallesi’nde iftar açtı

Van Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Tuşba ilçesine bağlı Kasımoğlu Mahallesi’nde verilen iftar yemeğine katıldı.

Vali Zorluoğlu, Kasımoğlu Mahallesi’nde iftar açtı

13 Haziran 2018 12:19


Tuşba Kaymakamlığı tarafından organize edilen yemekte mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Zorluoğlu, Ramazan ayının son günlerinde Küresünnilerle iftar açmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. İftar yemeğinin ardından mahalle sakinlerine hitap eden Vali Zorluoğlu, Ramazan’ın başından itibaren 11 ilçe merkezinde çeşitli iftar programlarına katıldığını belirterek, “İlçelerimizde 4-5 bin kişilik iftar sofralarında halkımızla buluştuk, konuştuk, hasbihal edip dertleştik. İnsanlarımız böyle iftarlara susamış, bu tür iftarları özlemişler. Bu sene elhamdülillah Van Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve ilçe belediyelerimiz aracılığıyla her akşam birçok mahallemizde, ilçe merkezimizde büyük iftar sofraları kuruldu. Vatandaşlarımızın da buralara büyük teveccühü oldu ve o özlediğimiz, çocukluğumuzun Ramazan’larına geri döndük” dedi.


Van’a geldiği günden bu yana Kasımoğlu Mahallesi’nin methini duyduğunu anlatan Vali Zorluoğlu, “Bu süreç içerisinde buradan çok dostlarımız oldu. Burası bizim için çok özel bir mahalledir. Bu mahalle, 100 yıllık geçmişi itibariyle her daim haktan, adaletten, devletinden ve milletinin çıkarlarından yana olmuştur. Burada bize ve şahsımızda devletimize gösterilen güler yüz ve misafirperverlik için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Küresünni ailesi benim de kendime çok yakın hissettiğim bir ailedir. Mevlâ’m bizleri huzur, sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuştursun. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, nice bayramlarda beraber olmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.


Tuşba Kaymakamı Meral Uçar da, Ramazan ayının son günlerinde kurulan bu sofra etrafında toplanan herkesin sevdikleriyle ve aileleriyle birlikte nice Ramazan’lara ve bayramlara kavuşmasını diledi.


İftar programının sonunda mahalle sakinleriyle çay içip hasbihal eden, kendisine iletilen talep ve sıkıntıları dinleyen Vali Murat Zorluoğlu’na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve kurum amirleri de eşlik etti.




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