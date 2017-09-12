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12 Eylül 2017 09:29

Vali Zorluoğlu, mega proje alanlarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, kentin farklı noktalarında inşa edilmesi planlanan mega proje alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Zorluoğlu, mega proje alanlarını inceledi

12 Eylül 2017 09:29


Van’da göreve başladığı günden bu yana kente vizyon katacak çalışmalara imza atan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Meraşal Fevzi Çakmak Caddesi, Şerefiye Caddesi, Eski Devlet Hastanesi civarı ile Toprakkale ve iskele sahil kısmında yapılması planlanan çalışmalarla ilgili yerinde inceleme yaparak ilgili birim amirlerinden bilgi aldı.


İlk olarak Meraşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde incelemelerine başlayan Vali Zorluoğlu, burada yapılması planlanan yol genişletme ve kaldırım çalışması ile ilgili bilgi aldı. Buradan yürüyerek çalışmaları tamamlanan Şerefiye Caddesi’ne geçen Vali Zorluoğlu, Başbakanlık Toplu Konut İdaresine (TOKİ) ait 32 bin 700 metrekarelik alanda yapılması planlanan park ve içindeki sosyal donatılarla ilgili ön çalışma yapılmasını istedi.


Burada çalışan işçilerle kısa süre sohbet eden Vali Zorluoğlu, daha sonra Eski Van Devlet Hastanesi civarında yapılması planlanan yol genişletme ve Akköprü bağlantı proje alan çalışmasını inceledi. Daha sonra Toprakkale’ye geçen Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin eski asfalt şantiyesinin bulunduğu 63 bin metrekarelik alanda yapılması düşünülen park alanıyla ilgili de bilgi aldı.


Vali Zorluoğlu, ayrıca İskele Yaşar Kemal Parkı ile tarihi Van Kalesi arasında ekolojik dengeyi bozmadan yapılacak olan sahil yolu ile ilgili de yerinde inceleme yaparak, projelendirme talimatı verdi.




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