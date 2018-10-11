Vali Zorluoğlu, oda başkanlarıyla bir araya geldi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu birliğe bağlı oda başkanlarıyla buluşturdu.

Elite World Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Van Defterdarı Murtaza Kamar, Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kemal Mescioğlu, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Müdürü Sabahattin Ergenç, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İŞKUR Müdürü Salih Serçe ve birliğe bağlı oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, VAN ESOB Başkanı İsa Berge'ye teşekkür ederek, Van'ın turizm şehri olduğunu söyledi. Vali Zorluoğlu, “Esnafımızın ve sanayicimizin moralini arttıran çalışmalarımız aynı zamanda yatırımcıyı da motive diyor. Biz turizm şehriyiz. Turizm ile ticaret arasında, dolayısıyla esnafımızın kazancıyla turizm arasında doğru bir orantı vardır. Bu şehir turizm anlamında ciddi bir potansiyele sahip, onun için biz turizmi geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Esnafımızın ve sanayicimizin yanındayız”

VAN ESOB Başkanı İsa Berge'nin göreve geldiği günden buyana yapılan çalışmaları iyi özetlediğine dikkat çeken Vali Zorluoğlu, “Esnafımızın ve sanayicimizin yanındayız. Meslek odalarının yanı sıra esnaf ve sanayici ile birlikte şehrin tüm dinamiklerini göz önüne alarak hizmetlerimizi yapıyoruz. Önce dinledik, sorunları tespit ettik ve çözdük. Yerel yatırımlarımızın şehrimizde vücut bulması beni ziyadesiyle memnun ediyor. Bu yatırımlar şehrimizi esasında imar ediyor, vatandaşlarımızın hayat kalitesini arttırıyor. Aynı zamanda esnaf, sanayici ve yatırımcımızın da işlerini kolaylaştırıyor” diye konuştu.

“Zorluoğlu, Van'ımıza umut oldu”

Vali Zorluoğlu'nun halkın gönlünde yer ettiğini söyleyen VAN ESOB Başkanı İsa Berge ise, “Van'ımıza umut olan valimizin serüveni, TOKİ tarafından satışa çıkarılan merkez komutanlığı arsasının satışını durdurması ile başladı. Esnaf ve sanatkarımızın yanında durarak ve ‘çözüm ortağımızsınız' diyerek bize büyük cesaret verdiniz. Valimiz, sosyal çalışmalarıyla fakir fukara ve yetimin yanında oldu. 23 Nisan'da mendil kapmaca oynayarak, yüreğinizdeki çocuğu açığa çıkardınız, çocukla çocuk oldunuz. Sahnelenen tiyatro oyunları ile hem yetişkinleri hem de çocukları mutlu ettiniz. Kapı dışarı edilen yaşlılarımıza sahip çıktınız. İnsanımızın gönlüne dokunarak onların hayır duasını aldınız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından birliğe bağlı oda başkanları, sorunlarını Vali Zorluoğlu'na anlattı. Not alan Vali Zorluoğlu, başkanlarla yeniden bir araya geleceğini söyledi.