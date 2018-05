Vali Zorluoğlu, Özalp ilçesinde iftar açtı

Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan iftar sofrasına eşi Sevcan Zorluoğlu ile konuk olan Vali Zorluoğlu, burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ile ilçe protokolü tarafından karşılandı. İftar sofrasına yoğun katılım gösteren Özalplileri selamladıktan sonra ilçe halkıyla birlikte iftar açan Vali Zorluoğlu, tutulan oruçların kabulünü dileyerek, “Ramazan’ınız mübarek olsun. Bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde Ramazan ayına ulaştıran Yüce Mevlâya sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bugün Özalp’te gördüğümüz bu güzel manzara, bu birlik ve beraberlik, bu kardeşlik, Ramazan’ın ruhuna uygun bu görüntüler, hakikaten beni ziyadesiyle memnun etti. Gerçekten bugün Özalp bir başka güzel. Burada, geldiğimiz andan itibaren bizlere, devletimizin bir temsilcisi olan valinize göstermiş olduğunuz misafirperverlik hakikaten adeta gözlerimizi yaşarttı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl sadece Özalp’te değil Van genelinde Ramazan’ın bir başka güzel geçtiğini belirten Vali Zorluoğlu, il merkezinde Büyükşehir Belediyesi olarak her gün 5 bin vatandaşın iftar çadırında, kardeşlik sofrasında bir araya geldiğini söyledi. Van şehir merkezinde sözünü ettiği alanda kurulan platformda eski Ramazan’ların çocuklara ve gençlere yaşatılmaya çalışıldığını anlatan Vali Zorluoğlu, “Ramazan etkinlik alanımızın yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi olarak her gün bir mahallemizde iftar tırımızla vatandaşlarımızla birlikte olmaya gayret gösteriyoruz. Özalp’te olduğu gibi Tuşba’da, Edremit’te, İpekyolu’nda, Erciş’te, Çaldıran’da, Saray’da, tüm Van genelinde burada gördüğümüz güzellikleri her akşam ilçelerimizdeki mülki amirlerimiz, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle hep birlikte iftar açarak yaşıyoruz” diye konuştu.

Van’ı 2 sene öncesiyle kıyasladığında gelinen noktanın takdire şayan olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, şöyle devam etti:

“Bunda bizlerden daha çok siz değerli vatandaşlarımızın emeği ve katkısı vardır. Tekrar hepinize şahsım ve devletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu huzur ortamı devam ettiği sürece, sizler kendi çocuklarınızın geleceğine sahip çıktığınız müddetçe, Allah’ın izniyle hiçbir güç bizim sırtımızı yere getiremez. Yine Allah’ın izniyle burada son bir yılda yaptığımız ve birçoğunuzun şahit olduğu belediye hizmetleri, mahallelerimizde yaptığımız çalışmalar, inşallah daha da fazlasıyla devam edecek. Yeter ki bizler birbirimize destek olalım, devletimize destek olalım ve huzurumuza sahip çıkalım. Hizmetler, devletimizden sizin ayaklarınıza kadar getiriliyor ve getirilmeye devam edecek. Bu güzel manzarayı vurgulamak isterim. Bu güzel ortam hazırlayan sizlerin bu çabasına müteşekkirim. Özalp’te çok uzun zamandır görmek istediğimiz manzaraları, birliğimizi, beraberliğimizi, bir olduğumuzu, kardeş olduğumuzun en somut örneğini, bugün burada hep beraber yaşıyoruz. Allah inşallah Ramazan ayına bizleri ulaştırdığı gibi sağlık, afiyet ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı’na da hepimizi kavuştursun.”

Konuşmasının ardından ilçe merkezindeki Kurtuluş Parkı’nı gezerek vatandaşlarla hasbıhal eden Vali Zorluoğlu, daha sonra ilçenin Emek Mahallesi’ne geçerek ağustos ayında aynı mahalleyi ziyaretinde tanıştığı ve geçtiğimiz günlerde 82 yaşında vefat eden Şükriye Kul’un taziyesine katıldı.

Kul ailesine taziye dileklerini bildirdikten sonra ilçeden ayrılan Vali Murat Zorluoğlu’nun Özalp’teki iftar programında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Mehmet Suat Ekici ve çok sayıda vatandaş yer aldı.