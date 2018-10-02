Vali Zorluoğlu Park AVM'yi inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, yapımı tamamlanan Park AVM'yi gezdi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve yapımı tamamlanan Park AVM, açılış için gün sayıyor. Açılış hazırlıkları yapılan Park AVM'ye giden Vali Zorluoğlu, AVM binasını gezerek incelemelerde bulundu. Yüklenici firma ve iş yeri kiralama firması yetkilileri ile bir araya gelen Vali Zorluoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Park AVM'nin bulunduğu alanın kentin en kıymetli yerlerinden biri olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, açıldığı andan itibaren de şehir merkezinin kalbi olacağını söyledi. Van Valisi olarak işin başında bizzat kendisinin olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Van'da buradan daha kıymetli bir yer yok. Burayı hangi zihniyetteki insanların bitirmemeye uğraştığını çok iyi biliyoruz. Van Valisi olarak ben bu işin başındayım. Kısa sürede açılması için tüm gücümüzle ekip olarak çalışıyoruz. Burada kimse müstakil hareket edemez. AVM mantığı içinde hareket edeceğiz. Buna göre herkes elinden geleni yapsın. En büyük gayemiz AVM konseptine dikkat etmektir. Bu konsept dışında açılacak olan bir iş yerine müsaade etmemekle beraber ruhsatta vermeyiz. Çünkü bu tür yapılar AVM'nin değerini düşürür. Burası; kafeleriyle, restoranlarıyla, mağazalarıyla, otoparkıyla şehrin kalbinde bir AVM olacak” dedi.