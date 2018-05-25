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25 Mayıs 2018 11:03

Vali Zorluoğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu

Van Valisi Murat Zorluoğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

Vali Zorluoğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu

25 Mayıs 2018 11:03


Van Valisi Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı. Double Tree By Hilton Van Otelinde gerçekleştirilen programda, masaları tek tek dolaşarak davetlileri selamlayan Vali Zorluoğlu, onlarla yakından ilgilendi. Aynı sofra etrafında bir araya geldiklerini ifade eden Zorluoğlu, kendilerine ‘hayırlı Ramazanlar’ diledi.


Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Müziği Grubunun dinletisi eşliğinde yenilen iftar yemeği sonrasında Vali Zorluoğlu, kendisine iletilen talep, sorun ve sıkıntıları da dinleyerek beraberindeki personele notlar aldırdı. İftar programına vali yardımcıları, kaymakamlar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve çok sayıda şehit yakını ile gazil katıldı.




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