Vali Zorluoğlu: “Van artık huzurla anılıyor”

Van Ekonomist Dergisi tarafından Van Devlet Tiyatrosu salonunda “2018 Van'ın Enleri” ödül töreni düzenlendi. Burada konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Belediyelerde teröre verilen desteğin önünün kesilmesi için zorunlu olarak gerçekleştirilen görev değişikliğinden sonra yerel hizmetler anlamında çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Dışarıdan gelen her konuğumuz, Van'da bu değişim ve dönüşümü görüyor" dedi.

Bölgede sanayi, turizm ve hayvancılık alanındaki kalkınmanın temelinde huzur ikliminin yattığına vurgu yapan Zorluoğlu, "Toplumun tüm kesimleri olarak sağlanan bu huzur ortamına sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Güvenlik güçlerimiz ve Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu çerçevesinde güvenlik kuvvetlerimizin son birkaç yıldır gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla Van artık huzurla anılıyor” ifadelerini kullandı.

Programda "En Başarılı Kurum Yöneticisi" kategorisinde ödül alan İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ise, kentin kamu düzeni için güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi. Vatandaşların, güvenliğin sağlanması konusunda kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Ekici, "Vatandaşlarımız her zaman yanımızda olduklarını hissettirdiler. Van her geçen gün daha huzurlu ve daha güvenli bir şehir haline geldi. Van'ın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan da, Van'ın asayişi ve güvenliği için görev yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye bu şanlı ve mübarek mücadelemiz devam ediyor. Van için minnettarız” dedi.

Van Ekonomist Dergisi İmtiyaz Sahibi Zeki Yiğit de, Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap ve 2011 yılında kentte meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. “Van'ın Enleri” ödül töreninin dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Yiğit, bu başarının ekip işi olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi. Programa, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.