Vali Zorluoğlu: “Van, eroin yakalamada Türkiye'de birinci sırada”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, Van'ın eroin yakalamada Türkiye'de birinci sırada yer aldığını söyledi.

Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eş güdüm sağlamak ve madde bağımlığıyla mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda “Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıya Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, gençleri uyuşturucudan korumak için valilik ve diğer kurumlarla işbirliği içinde olduklarını belirtti. Uyuşturucunun tüm boyutlarına karşı etkin şekilde mücadele edildiğini ifade eden Vali Zorluoğlu, “Tüm Türkiye genelinde valilerin başkanlığında bu toplantı gerçekleştiriliyor. Uyuşturucunun zararları ve mücadeleyle ilgili dikkat çekilmeye çalışılıyor. Bizlerde Türkiye'nin gündemine bunu getirmeye çalışıyoruz. İlimizde de gerek bundan önce yapılan çalışmalar, gerek bugün alacağımız kararlar ve gerekse de bundan sonra yapacağımız çalışmalarla uyuşturucu konusunda gençlerimizi bu illetten muhafaza etme konusunda önemli adımlar atarız” dedi.

“Türkiye ölçeğinde çok başarılı operasyonlar yaptık”

2017-2018 tarihlerinde güvenlik kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadele konusunda çok başarılı çalışmalar yaptığını dile getiren Zorluoğlu, “Türkiye ölçeğinde çok başarılı operasyonlar yaptık. 2017 yılında 6 tona yakın eroin maddesi yakalandı. 2018 yılında da şu ana kadar geçen yılın toplam miktarını geçti. Yıl sonunda bunu daha ileri noktalara taşıyacağız. Van, eroin yakalanma bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Bu anlamda güvenlik kuvvetlerimizi, emniyet ve jandarmamızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 13 ton uyuşturucu maddeyi imha ettiklerini anımsatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

“Kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu önemli meselede Van'ımıza ileri adımlar atacağız ve çocuklarımızı, gençlerimizi bu illetten muhafaza edeceğiz.”

Toplantı, yapılan açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti.