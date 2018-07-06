Hiç kimsenin müsaade etmemesi gerekiyor. Van potansiyeli çok yüksek olan bir şehir. Van son birkaç yıldır terör hadiselerinin de hükümetimizin kararlı çalışmaları sonucu minimize edilmesi ile kabuğunu kırma aşamasındadır" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van TSO Başkanı Necdet Takva, kurum amirleri, STK temsilcileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, eğitim öğretim yatırımlarını takip ettiklerini belirtti. Vali Zorluoğlu, "Bu kuruma ortak olmak isteyen iş adamlarımız varsa gelip OSB’ye müracaatta bulunabilirler. Bu konuda bir sorun yok. Onun için burada işe bakmak lazım. Burada ortak gayemiz, okulumuzun eğitim öğretim yılına hazırlanması için nasıl gayret gösterebiliriz, nasıl katkı sunabiliriz üzerinden durmamız lazım. Gereksiz tartışmalara lüzum olduğunu düşünmüyorum. Bizde bu eğitim yatırımımızı takip ediyoruz. İnşallah eğitim öğretim yılında açılışını yapacağız. Ruhsat sürecini de takip ediyoruz. Gerekli süre zarfında ruhsat çalışması yapılmazsa sıkıntı olabiliyor. Bizde elimizden geldiğince mevzuatı bu okulumuz ve diğer okullarımız için uygulayacağız" diye konuştu.

Van ilinin potansiyeli yüksek bir il olduğunu ve buna karşın son günlerde bir karamsarlık ortamı oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van’da hepiniz belli yerleri olan kişilersiniz. Ben bu vesile ile küçük bir endişemi paylaşıp, uyarımı yapmak istiyorum. Van’da bir karamsarlık ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Hiç kimsenin müsaade etmemesi gerekiyor. Van potansiyeli çok yüksek olan bir şehir. Van son birkaç yıldır terör hadiselerinin de hükümetimizin kararlı çalışmaları sonucu minimize edilmesi ile kabuğunu kırma aşamasındadır. Bu aşamayı geçtiğimiz andan itibaren Van’ın bölgede gerçek anlamda lider ve ülkemizin önemli bir turizm, sanayi ve tarım merkezi olma yolunda önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Ben Van ile çok ümitliyim. Van’ın her alanda çok önemli potansiyeli var. Bunları Allah’ın izni ile ortaya çıkaracağız inşallah."

Daha sonra bir konuşma yapan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ise, OSB’nin kurumsal kimlik değerini artıracak teklifler üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, “Eğitim kurumumuz yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan üzerinde, 8 bin metrekare kapalı alanı, 45 derslik ve 10 atölye, labaratuvar, yemekhane, konferans salonu, kültürel ve spor alanlarından oluşan bir komplekstir. Tahmini yatırım değeri 13 milyon olan okulumuzda yaklaşık bin 520 öğrenci eğitim görecektir. Okulumuzda idareci, öğretmen ve hizmetlilerden oluşacak 150 kişilik bir istihdam hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.