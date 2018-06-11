Vali Zorluoğlu Van’da yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın (VANTSO) daveti üzerine VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Takva, STK temsilcileri ve VANTSO meclis üyeleri ile beraberinde Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile birlikte bir araya gelen Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van’a yapılan ve yapılacak olan hizmetleri tek tek anlattı. Sahur öncesi düzenlenen sohbetli toplantıda başlıklar halinde Van’a yapılan ve yapılması planlanan konulara değinen VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Takva, Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun 2017 yılının Temmuz ayının başında Van’a geldiğini ve yaklaşık 10 aydan beri burada olduğunu söyledi. Bu dost meclisi toplantısı öncesi bir hazırlık yapmadığını, bu akşam bir kronolojiye baktığını ve bir hazırlık yapmadığını ifade eden Takva, “Bu kronolojiye baktığımızda hakikaten bizim de görev süremize denk gelmesi hasebiyle hakkını teslim etmek de bize farz oldu. Temmuzun başında göreve başlamış olmasına rağmen ilimizin kurumsal olarak bir halk plajı yoktu. Bu arada kendi görev süresi içerisinde 10 aylık süre içerisinde ilçe belediyelerimize verdiği destekle iki tane halk plajımız oldu. Parkomat uygulamasını hayata geçirdi. Eski belediye binasını biliyorsunuz 2011 depreminde yıkım kararı alınmasına rağmen ve birçok tartışmalara mahal oluşturmasına rağmen bizde bu işten çok yıpranmamıza rağmen yıkım işlemini gerçekleştirdi. Bizim için önemlidir bunlar. Dolayısıyla bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İkinisan Caddesi’nde önemli bir prestij çalışması yapıldı ve hakikaten Van’ın markalaşması, Van’ın şehrinin imajına değer katacak bir çalışma gerçekleştirdiler. Yine gezici hastaneleri devreye soktular. Hayvanlar için bakım evleri oluşturuldu, engelli parkı oluşturuldu, 13 adet sürekli eğitim merkezleri açıldı. Bu anlamda tabi özellikle gençlerin, çocukların ve kadınların yararlanabileceği önemli bir zemin oluştu. Ulaşımda elektronik ücret Belvan kart uygulamasına geçildi. Abalı Kayak Merkezine dokundu. İskele Caddesi’nin çift yönlü trafiğe açılması konusunda radikal bir karar aldı ve bunun ihale süreçlerini tamamladılar. Kent Meydanı ile ilgili önemli bir çalışma başlatıldı, projeleri tamamlandı. Bu önemliydi bir kent, bir şehir diyorsan o şehrin mutlaka bir meydanın olması gerekiyor. Burada tabi bizim de üyelerimiz var. Dolayısıyla bu üyelerimizin de mağduriyetinin önlenmesiyle bunların da haklarının korunması yönünde çalışmaların olduğunu biliyorum, görüşmelerin yapıldığını biliyorum. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Van Organize Tarım İşletmelerini biliyorsunuz bir süre önce Van Büyükşehir Belediyemizin tarafında satın alınmıştı. Bizim işin başından bu yana Vanlıların bu işe sahip çıkması yönündeki talebimizi yine radikal bir kararla halka arzını gerçekleştirecek bir uygulama ile zemin hazırladı. Bugün de orada yönetim kuruluna biz de eşlik ettik ora bir toplantı yaptık ve ilk hasadını da bugün itibarıyla gözlemleme fırsatı bulduk. Yine Van Büyükşehir Belediyesinin de valimizin himayelerinde çalışmalar devam ediyor.

“Tesisin hizmete girmesiyle Van denizi artık kirletilemeyecek“

Bazı ilçelere model mezbahaneler inşa edildiğini ifadee den Takva, “En önemli işlerden bir tanesi Van Gölü’nün İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin ihalesi gerçekleştirildi. Çalışmalar başlatıldı ve 1920’lerden itibaren oluşan yeni şehrin Van Gölü ile olan mücadelesini valimizin bu anlamda tarihi bir nokta koydu. Bu çok önemli buna özellikle vurgu yapmam gerekiyor. Bu hepimizin ve dünyanın da ilgisini çekecek bir faaliyet olarak değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Van denize artık 1 milyon 100 bin Vanlı tarafından kirletilemeyecek. Bunun çalışması gerçekleştirildi. Yine kronik kent merkezinde bir vakamız vardı peynirciler çarşısı yine çok modern bir tasarımla bizlere kazandırma çalışması gerçekleştirildi. Balığımıza sahip çıktı ve balık bendinin yenilenmesi konusunda talimatlar verildi. Yine odamızın 2015 yılında başlatmış oldu ve bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Van alışveriş günlerine sahiplik etti, babalık etti. Bu konuda yükümlülüğü aldı. Projenin daha etkin sürdürülebilir olması yönünde ilgili bütün kurumları bir araya getirmek suretiyle bir sahiplenme gerçekleştirdi. Bu hakikaten çok önemliydi. Yine Kapıköy Gümrük Kapısında kendisini gece 12’lerde aradığımız oldu. Oradaki işlemlerinin kolaylaştırılması, belki kapının devreye girmesi ne kadar ki süreçte hiç ilgi alakasını eksik etmedi ve bunların hepsini şimdi biraz sonra sayacaklarımla beraber aşağı yukarı 10-10,5 aylık bir zaman süresi içerisinde büyük bir azim ve gayretle performansla sürdürüyor. Van’a bir Kent Müzesi kazandırıyor. Yine burada ya bireysel ya da kurumsal tüm beklentilere karşılık gelecek taleplere duyarlılığı göstermek suretiyle Kent Müzesi’ni hayata geçiriyor. Akdamar Adası’na tatlı su projesini hayata geçirdi ve aynı zamanda elektrik sağlanması konusunda çalışma yürütüyor. Yine Organize Sanayi Bölgemizin yollarını asfaltlanması hususunda valimiz hakikatten bürokrasiye takılmadan çok pratik çözümler ile çözümleme konusunda bir çalışma gerçekleştirdi. Yine 3 gün önce gerçekleştirdiğimiz bir toplantı ile aşağı yukarı 5 yıldır ve 4 Vali ile çalıştığımız bu meseleyi himayesinde ayın 19’u son olacak şekilde müteşebbis heyeti oluşturarak talimatlandırarak ve bizleri bu konuda inanılmaz derecede heyecanlandıran Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Bölgesi’nin müteşebbis heyetini kurdu. Bu talimatları ile inşallah bu ayın 20’si gelmeden prosedürlerin yerine getirilmesi suretiyle Van’ın bu konudaki önemli hayvancılık potansiyeline yeni bir nefes oluşturacak. Bu anlamda ülkemizde ve Türkiye’ye örnek olabilecek bir projenin startını gerçekleştirdi. Tabii eğitim de çok önemli bir meseleydi ve okulların bakımı onları konusunda önemli bir aşama kaydedildi. Özellikle aşağı yukarı 251 tane okula bakım onarım yapıldı bunu basınından takip ettik. Yine de hakkı teslim etmek te haktandır. Bizde bunu yapmaya çalışıyoruz. Yine Van Büyükşehir Belediyesi kent mobilyaları atölyesine oluşturdu. Tabii ki valim aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlık vekaletini yürütüyor. İşi zor tabii bunu ilk görüştüğümüzde de paylaşmıştık. Van gibi devasa sorunları olan bir kentte mülki idare yöneticiliği ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin başlangıcını uygulamakta hakikaten kolay olmasa gerek. Buna rağmen yine bugün sahurda bizimle beraber. Yine park yapım ve mevcutların yenilenmesi konusundaki çalışmaların hızlı bir şekilde devam ediyor. Tekstil kentin ikinci etap genişleme alanını gerçekleştirdi. Bu süreç devam ediyor. Bunun gibi bizim ulaştığımız, ulaşamadığımız birçok faaliyeti ama içinde uluslararası düzeyde bugüne kadar dokunulmamış birçok faaliyette hayata geçirmek suretiyle 10 ay gibi bir zaman sürecine sığdırdı. Kendisine biz Van Ticaret ve Sanayi Odası adına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Toprakkale’de bir seyir terasımız olsun”

Van şehri Türkiye’nin en genç şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Takva, “1915’ten sonra yakılıp yıkılan bir şehirden söz ediyoruz, savaştan çıkmış bir şehirden bahsediyoruz. 1920’lerde aşağı-yukarı Cumhuriyetin ilanından 1-2 yıl öncesinde başlayarak kısa sürede bu yeni yerinde imarı gerçekleştirilen bir kentten bahsediyoruz. Yeniden yapılanan kentten bahsediyoruz. Tabii savaştan çıkmış bir ülkenin aynı zamanda kentler dokusunu yeniden inşa etmenin zorluklarıyla beraber devasa sorunlarını bugüne kadar dokunulmamış halde bırakan yöneticileri de gördük. Gelip burada gün sayan yöneticilerde gördük, ama gecenin geç saatlerine kadar ilçe ilçe dolaşıp aynı zamanda ticarete, tüccara, esnafa, sanayiciye ve yatırımcıya dokunan yöneticileri de görme fırsatımız oldu. Bizim için güven önemli bir husus bunlar. Bu çerçevede beklentilerimiz var. Bir stadyumumuzun olmasını istiyoruz. Çevreye yolumuz bitsin istiyoruz valimizle oradan konvoyla gidelim istiyoruz. Toprakkalede bir seyir terasımız olsun. Oradan bütün şehri gözlemleyebilmek için bir çalışma olmasını istiyoruz. Van Kalesi’nin ışıklandırması istiyoruz. Sahil yolumuzun üniversiteden Edremit’e kadar kesintisiz devam etmesini istiyoruz. İnşaat malzemecilerimiz şehir dışından daha modern bir alt yapıya kavuşturulacak bir çalışma yapılmasını istiyoruz ki bugün onun müjdesini aldık. Büyükşehir Belediyesi İnşaat Malzemecileri Kümelenme projesini programına almış. Gizli bilgiydi bu sizinle burada paylaştık çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok önemliydi. Bu konu ile ilgili Genel Sekreterimiz Mustafa Yalçın bey ile bir hafta sonu bir araya gelmiştik birkaç projeyi kendisine arz etmiştik bunun çalışması başlatılmış. Tabii ülkemiz için Van’da bir lojistik merkeze ihtiyacı var. Türkiye’nin Van’da bir lojistik merkezi ihtiyacı var” dedi.

“Demiryolu Van Gölü’nün kuzeyinden Tatvan’a bağlansın”

Demiryolunun Van Gölü’nün kuzeyinden Tatvan’a bağlanmasını istediklerini söyleyen Takva, “Her ne kadar çok fazla tepki ile karşılaşsak bile demiryolunu Van Gölü’nün kuzeyinden Tatvan’a bağlamak istiyoruz. Feribotlar ile bu işin sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Ama bunların dediğim gibi zamana ve etkin bir lobiye, bir güce dayandığını da hepimiz biliyoruz. Bunlar olsun istiyoruz. Bu arada Van otlu peynirinin coğrafi işaret başvurusuna ilişkin işlemler de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı ve onay için Bakanlığa gönderilmiş. Bunu da valimize bu vesile ile vereyim. Bu da inşallah artık katma değeri yüksek bir ürüne dönüşür. Bu gece bizi yoğun programın arasındaki kırmayıp ağlığımıza teşrif ettiklerinden dolayı Valimize ve Sivil Toplum Örgütü temsilcilerine Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’a ve meclis üyelerimize burada bulunan haziruna teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"2017 yılında yaklaşık bin kilometre yol yaptık"

Başkan Takva’nın başlıklar halinde söylediği yatırım ve talepleri tek tek kaydeden Vali Zorluoğlu, yapılan ve yapılacak olan projelerin son durumlarını sırasıyla anlattı. Vali Zorluoğlu, geçen temmuz ayından bu yana göreve geldiği günden itibaren yapmaya çalıştıklarını Nejtet başkanın çok iyi bir şekilde bulup tespit ettiğini söyledi. Öz önce de çok veciz bir şekilde konuları özetlediğini ifade eden Vali Zorluoğlu, “Tabii Valilik ve Büyükşehir Belediye başkanlığının aynı kişinin uhdesinde olmasından kaynaklanan çok önemli avantajları kullandığımızı ben başta itiraf etmeliyim. Yani bu tek başına bir vali veya tek başına bir büyükşehir belediye başkanı tarafından bunlar bu kısa sürede yapılamaz. Bir çoğunda biz her iki görevimizin de yetkilerini kullanmak suretiyle hızlı hareket etme imkanı bulduk. Bürokrasi yoktu karar verdiğimizde hemen işe koyulma imkanımız vardı. Bu da önemli bir avantajdı. Van Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl en önemli icraattımız 2017’de asfalt yol icraatıydı. Bunu söyleyeyim gerçekten de bin kilometreye yakın yol yaptık. Bunun 660 kilometre yakını sıcak asfalt ve bilhassa kırsal bölgelerde çalıştık geçen sene. Eskiköy, yeni mahalleyi ilçelere bağlayan bütün yollarını sıcak asfalt yaptık. Bu gerçekten önemli bir hizmettir. Bu senede ağırlığımızı merkez ilçelerimiz ve Erciş’e vermek şekilde yine diğer ilçelerimizde çalışmamız olacak. Ama ağırlığımız Tuşba, Edremit, İpekyolu ve Erciş üzerinde olacak. Ve yine sıcak asfalta ve satı kaplama şeklindeki yol çalışmalarımız devam edecek. Şimdi yaptıklarımızı zaten başkanımız söyledi. İkinisan Caddesini tekrar gündeme getiriyorum çünkü hakikaten başlangıçta bizim de çok hesap edemediğimiz kadar orası şenlendi söylemek lazım. Hakikatten yeni kafeler İstanbul’da Ankara’da gördüğünüz marka kafeler orada açıldı, açılmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Van’ın böyle prestij caddesine kavuşması bizde çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şimdi hedefimiz İskele Caddesi. İskele Caddesini doğrusu zaman zaman sosyal medyada ve sokakta gezerken bazen duyuyoruz ama esas bizim bir Bitlis’ten kalkınma ajansı toplantısından başkanla birlikte aynı araçla döndük. Orada sohbet sırasında Necdet başkan ısrarla İskele Caddesi üzerinde durulması gerektiğini, orası şehiriçi, şehir ekonomisi için önemli bir cadde olduğunu, çift yön dahil orada bir takım düzenlemeler le şehre kazandırılması gerektiğini söyledi. Gerçekten şehir için biraz atıl kalmış bir cadde gözüküyor. Şimdi orayla ilgili ihalemizi yaptık. Projesini de ben bizzat gördüm. Özellikle Karayolları Kavşağından şehre doğru olan bölümde yolu da genişletmek suretiyle çift yöne inşallah açıyoruz. Tamamıyla yeni bir yol kaldırımlar biraz daralıyor ama yeşil azalmıyor. Orayı ağaçlandırıyoruz. Benim hoşuma gitti proje. İnşallah sizlerin de halkımızın da hoşuna gider. Kısa zaman içerisinde tamamladığımızda Türkiye’nin en uzun caddesi olan İskele Caddesi bambaşka bir görünüme kavuşur ve şehrimizin değerine değer katar. Diğer aşağı kısmında da eksik olan şeyleri tamamlayacağız” dedi.

“Bizzat Kent Meydanı projesini kendim takip ediyorum”

İskele Caddesi’nden sonra bahsetmek istediği bir hususta Kent Meydanı olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Kent Meydanı için zor bir iş değerli arkadaşlar. Takdir edersiniz şehrin göbeğinde, kalbinde birçok insanın ticaretine, alışkanlıklarına ve yaşamına müdahale ediyorsunuz bir anda. Yıllardır orada esnaflık yapıyor yeri var. Birden ‘hayır burayı alıyoruz biz devlet olarak’ diyorsunuz. Bu çok titiz yürütülmesi gereken bir süreç. Bizde hakikaten öyle yürütmeye çalışıyoruz. Ben bizzat Kent Meydanı projesini kendim takip ediyorum. Ve özellikle Kent Meydanı yapacağımız eski belediye binasının da üzerinde bulunduğu şimdiki Mısır Çarşısının da halıcılar, kilimcilerinde içerisinde bulunduğu Ulu Cami’nin de içerisinde bulunduğu 25 dönümlük bir alan inşallah altı otopark olacak şekilde burayı Kent Meydanı olarak bu şehre kazandıracağız. Atık su arıtma tesisini Necdet başkan çok güzel söyledi. Hakikaten bu şehir geleceği adına çok önemli bir dokunuştu. Belediye başkanlarının çok istediği türde yatırımlar değil altyapı yatırımları bilirsiniz. Ama biz aynı zamanda Vali olduğumuz için işin ayrı bir taraf var. Bu şehrin önemli ihtiyaçlarından biri olarak eksiklerden biri olarak gördük. Ve ihalesi tamamlandı temelini de hep beraber geçtiğimiz günlerde attık. İnşallah 2019 yılının sonunda tamamlandığında bu şehrin 1 milyon 50 bin nüfusun kanalizasyonu ileri görüş arıtma yöntemi ile Van denizine o şekilde de şarj edeceğiz. Bu artık yolunda devam eden bir işimiz. Akdamar Adası’na tatlısı getiriyoruz heyecan verici bir projedir. 4-4,5 milyon civarın bir maliyeti var. Etkisi daha fazla ulusal basında da epeyi yer aldı. Hatta onun sözleşmesini adada basın toplantısıyla imzalamak istiyorum. Biraz daha Türkiye’nin gündemine gelsin. Bunun esasında parası fazla değildi ama böyle bir işin düşünülür, dert edinilir yapılması önemli. Bu manada ada bizim için önemli zaten. Oraya da tatlı su getirilir oranın o çorak halinden kurtulup inşallah yeşil adaya dönüşmesine imkan sağlayacağız” dedi.

“Yeni açacağım yol beşyolun yükünü hafifletecek”

Başkan Takva’nın bahsetmediği bir işe değineceğini söyleyen vali Zorluoğlu, “Şehir içi trafikle alakalı yeni yollar. AK Parti’nin önündeki o alanı biliyorsunuz. Orayı genişlettik. Biz şimdi Akköprüye bağlamayı planlıyoruz. Projesi tamamlandı, tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde inşallah oranın ihalesini süratle yapacağız ve Beşyol trafiğini oradan karşı tarafa bağlamış olacağız. Yani artık herkesin İpekyolu Caddesine buradan inme zaruriyeti ortadan kalkacak. Arka taraftan çevre yoluna bilahare en büyük çevre yoluna bağlanmak üzere inşallah onu gerçekleştireceğiz. Peynirciler çarşının ihalesini yaptık, oranın esnafı bizden rica ettiler. Ramazan ayı çıkana kadar kendilerini idare etmemiz konusunda. Ramazan ayı tamamlandığında inşallah oraya da başlamış oluyoruz. Oradaki sakatatçılar içinde yeni bir yer yapmaya başladık. Kent Müzesi ile alakalı İkram bey aramızda onunla beraber başlayan bir süreçtir. Gerçekten geldiğim günlerde görüştüğümüzde onu gündeme getirmişti. Sonra görüştüğümüzde tekrar gündeme getirdi. İncelettik hakikaten çok özel, çok güzel bir proje. Van için prestijli bir proje. Yolunda gidiyor hiçbir sıkıntısı yok. Geçtiğimiz günlerde koruma kurulunda bu konu görüşüldü. Bir takım elbisesi eksiklikleri vardı. Bunlar da çözüldü bir sorun kalmadı ihaleye çıkılıyoruz. İnşallah sene sonuna kadar hedefimiz bu kent müzesini yani eski sanat okulunu kent müzesine dönüştürüp vatandaşı n hizmetine sunmaktır” dedi.

“Yılan hikayesine dönen Erciş Devlet Hastanesi’ni hizmete açtık”

Vali Zorluoğlu, “Erciş Devlet Hastanesi arkadaşlar belki Van’da çok bilinmiyor ama Erciş için çok hayati öneme hayiz olan bir yılan hikayesine dönmüş. 2008’den itibaren bitirilemeyen bir şeydi son bir aydır oraya harcadığımız enerjiyi hakikaten tarif edemem. Ben İl Sağlık Müdürümü oraya gönderdim. 15 gündür orada, Erciş yatıp kalkıyor. Kaymakam arkadaşımız sürekli orayla ilgileniyor. Eksik kalan alanları tamamladı. Bugün itibariyle orada muayene işleri başladı. Erciş Devlet Hastanesi bu şekilde hizmete başladı. Elbette bir takım cihazlar transfer edilecek. Bir takım üniteleri önümüzdeki günlerde faal olacak ama şu anda Erciş Devlet Hastanesi’nde muayene yapıyor acil bölümü var hayırlı uğurlu olsun. Erciş’in bu sorunu çözülmüş oldu. Bu da bizim en önemli işlerimizden bir tanesiydi" dedi.

"Gençlik ve Spor Bakanımıza yeni stadın yerini söyledim"

Stadyum konusunu da Başbakan ve Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştüğünü ifade eden Vali Zorluoğlu, "Stadyum meselesini Başbakanımız gelmeden önce Pazartesi günü beni Gençlik ve Spor Bakanımız aradı ve şöyle bir şey konuştuk. Biliyorsunuz millet bahçesi meselesi var. Cumhurbaşkanımızın eski stadyumların yerlerini millet bahçesi yapalım diyor. Hatta İstanbul havaalanıda millet bahçesi olacak büyük bir mega proje. Diğer yerlerde yıkılan stadyumların yerlerini bina değil de bahçe yapalım deniliyor. Van bunun için çok ideal. Gençlik ve Spor Bakanımızla şöyle konuştuk. Biz Büyükşehir Belediyesi’ne ait bu Galericiler Sitesin’nin yanındaki alanı Gençlik Spor Bakanlığımıza verelim, Gençlik Spor Bakanlığımız da bize bu mevcut stadyumun yerini versin. Bizde mevcut stadyumun yerine millet bahçesi yapalım. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bizim gösterdiğimiz yerde Van’a yakışır bir stadyum yapsın. Bu konuda mutabakata vardık bunu bu sefer yatırım programına alalım dedi bakan bey. Ve Kalkınma Bakanlığı’na yazıyorum bunu dedi. Başbakanımız buraya geldiğinde bu konuyu ilettim. Orada da epeyi bir aşama katettik. İnşallah yani bu konuyu da yatırım programına alındığında ancak net olarak basına, kamuoyuna deriz ki evet Van şehir stadyumu devlet yatırım programına alındı hayırlı olsun o zaman diyeceğim. Ben şu anda sadece gelişmeleri söylüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğimizi ifade edeyim. Değerli arkadaşlar valilik binası valiliğe protokol kısmından gelenler görür. Gelenler görsün diye modeli orada sergiliyorum. Projesi tamamlandı. TOKİ tarafından yapılacak. Yakında ona başlıyoruz. Tuşba Kaymakamlığı’nın olduğun yerde yapıyoruz. Yani adliyenin hemen yanında yapıyoruz. Çok güzel proje hazırladık, ben çok beğendim. İnşallah şehirde beğenir. Buna başlıyoruz tamamlandığında Allah’ın izniyle burada oluruz olmayız bilmem ama mutlaka sahip çıkın. Mevcut hükümet konağına bugün bir daha baktığımda bu Rus Pazarında iş yerleri yanan vatandaşları ziyarete gittiğimde Valiliğe uğradım dışarıdan baktım hakikaten çok kötü bir bina. Dışarıdan bir daha baktığımda isteseniz böyle büyük bir proje hazırlayamazsınız. Türkiye’nin seksenli doksanlı yıllarda projeleri hakikaten inanılmaz kötü. Mevcut binayı da yıkıp mutlaka orayı insanların kullanımına açmamız lazım. Emniyet binasının ihalesini başlattık, Emniyet Müdürlüğün binası yoktur. Onu da karayollarının boşalttığı yer. Yaklaşık 115 milyonluk bir yatırımdır, az bir şey değil çok büyük bir yatırımdır. Orası da şimdi başlıyor. İnşallah yakında ihalesi sonuçlanacak onu da sizinle paylaşacağız. İki şey daha var Necdet başkanımın görmediği veya bulamadığı bir tanesi Kültür Merkezi bir tanesi kütüphane. Şimdi şehrin kütüphanesi yok biliyorsunuz.” Kütüphane bu herkes yardımcı olur” diye bir replik var. Vizontele filminde. Burada herkes yardımcı olmamış. Şimdi projesini hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yatırım programında. Bu sene bir tanesi kültür merkezi, bir tane de kütüphane var. Kütüphanenin projesini biz hazırladık Valilik olarak. Kültür merkezinin projesini de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü hazırlıyor. Eş güdümlü yürüyor. Mevcut tiyatro binanın olduğu alanda inşallah bu sene ihalesi yapılıp başlanacak onlara. Bir tane kültür merkezi, bir tane kütüphane, bir tane tiyatro binamız orası bir kültür adası halinde olacak. Oto parkı da planlandı inşallah bu sene içerisinde her iki yatırım da başlamış olacak. Bunlar da şehrinin kültür hayatına önemli bir dokunuşlar diye diye düşünüyorum” dedi.

"Çevre yoluna 18. madde uygulanacak”

Çevre yolu ile ilgili yerel düzeyde yapılması gereken her şeyi yaptıklarının altını çizen Vali Zorluoğlu, “Geldiğimiz nokta şu. 6 bin hektarlık alanın tamamının imar planı yapıldı bitti. Hem 1/5000’likler, hem 1/1000’likler bitti.

İtiraz süresi büyük oranda tamamlandı. Bir kısmı devam ediyor. 18. madde uygulaması başlıyor. Ağustos ayı itibarı ile 18. madde uygulamasına bir bölümden başlayacağız. Bakalım ne olacak. Yani kamulaştırmayla yapılsın diye ısrarlar var ama bu saatten sonra mümkün gözükmüyor. 18. madde uygulamasıyla buna başlayacağız. Şunu söyleyeyim size Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren şuana kadar yaptığı çalışma 3 yıllık bir çalışmadır. Normal ortalama bıraksaydık bunu yaklaşık 3 yılda tamamlanabilirdi. Bunu çok rahat söylüyorum. Gerek Mustafa beyin Çevre ve Şehircilik Bakanının bağlantısı, gerek benim aynı bakanlıkta yaptığım 3 yıllık görev süresince orada tanıdığım üst düzey bürokratın olması sayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakikaten çok anormal bir hızla bunu tamamladı. İnşallah 18. madde uygulamasını başarıyla tamamlayabilirsek çevre yolu bu şehre sadece trafik bakımında katkı yapmayacak. Bu şehrin imarının da o tarafa doğru genişlemesi suretiyle şehre ayrı bir nefes kazandıracak” şeklinde sözlerini tamamladı.

Dost meclisi toplantı, soru cevap ve Van için yapılması istenilen konuların konuşulmasıyla sona erdi.