Şehitlerin yadigarlarına verdikleri öneme istinaden arife gününde ilk ziyaretlerini şehit ailelerimize yapan Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Dilmaç ve Kahraman aileleriyle bir araya geldi. İstanbul’da görevliyken 2016 yılında Beşiktaş Dolmabahçe’de bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan polis memuru Soner İdil’in İpekyolu ilçesindeki evlerine konuk olan Vali Zorluoğlu ve Sevcan Zorluoğlu, burada hasbihal ettikleri aile üyelerinin bayramını kutlayarak bir süre hasbihal etti.

Daha sonra aynı ilçedeki Yeni Mahalle’ye geçen Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu’nun sonraki ziyareti ise 2011 yılında Bingöl’de terör saldırısında şehit düşen Piyade Er Kayhan Kahraman’ın baba ocağı oldu. Kahraman ailesinin fertlerine yönelik ziyarette, evin çocuklarını çeşitli hediyelerle sevindiren Sevcan Zorluoğlu ve Vali Zorluoğlu, şehidin annesi ve diğer akrabalarıyla da yakından ilgilendi.

Vali Murat Zorluoğlu, vatan, millet, kitap gibi kutsal değerleri uğruna canlarını hiçe sayarak şehadete yürüyen şehitlerin geride kalanlarına sahip çıkmanın kendileri için bir boyun borcu olduğunu belirterek, hem devletin hem de kendilerinin şehit yakınlarına ve gazilere yönelik desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.