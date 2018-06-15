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15 Haziran 2018 23:36

Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlui, Als hastası Mustafa Çelik ile ailesiyle bayramlaştı

Van Valisi Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, bayram ziyaretleri kapsamında Tuşba ilçesi Selimbey Mahallesi’nde yaşayan ALS hastası Mustafa Çelik ve ailesine misafir oldu.

Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlui, Als hastası Mustafa Çelik ile ailesiyle bayramlaştı

15 Haziran 2018 23:36


10 yıl önce yakalandığı ALS hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetini yitiren inşaat mühendisi Çelik ve aile fertlerinin bayramını kutlayan Vali Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, bilgisayar ve saydam alfabe tablosuna ek olarak, Çelik ailesinin birlikte geliştirdiği alfabe sıralama, cümle türetme, sayı sayma, dudak ve göz okuma yöntemleri yardımıyla Mustafa Çelik ile sohbet etti. Yaşamına tekerlekli sandalyede devam eden eşi ve 7 çocuğunun bakımı konusunda farklı roller üstlendiği Çelik, kendisini ziyarete gelen Vali Zorluoğlu’na teşekkür ederek, “Allah sizin her bir hücrenize güç-kuvvet versin, zorunuzu kolay, darınızı geniş kılsın” duasını paylaştı. Allah’ın insanlara bir kapı kapatıp bin kapı açtığını ifade eden Çelik, kapısı kapatılan kula ise ayrı bir özellik ve kolaylık sağlandığına inandığını belirtti.


Şahsına yönelik hayır duası için Mustafa Çelik’e şükranlarını bildiren Vali Zorluoğlu da Çelik’in ‘şükür’ konusundaki yaklaşımını çok etkileyici bulduğunu söyledi. Allah’tan, ALS hastalığının şifasını kullarına bahşetmesini dileyen Vali Zorluoğlu, aile üyelerine de Çelik’e sağladıkları sonsuz destek ve yardımlar için takdirlerini iletti. Ziyaret sonunda dinledikleri Mustafa Çelik’in eşi için yazdığı şiiri çok beğenen Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, tekrar bayramını kutladıkları Çelik’i ve ailesini misafir etmekten şeref duyacaklarını bildirdi.




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