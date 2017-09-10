Vali Zorluoğlu yaralı polis memurlarını ziyaret etti

Dün akşam zırhlı polis aracının yoldan çıkması sonucu Adnan Saka isimli polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralanmıştı. Yaralı polisler helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Van Valisi Murat Zorluoğlu, şehit polis memuru Adnan Saka için düzenlenen törenin ardından Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte hastanede tedavileri devam eden yaralı polis memurlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.