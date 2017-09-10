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10 Eylül 2017 20:27

Vali Zorluoğlu yaralı polis memurlarını ziyaret etti

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Muradiye ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören polis memurlarını ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu yaralı polis memurlarını ziyaret etti

10 Eylül 2017 20:27


Dün akşam zırhlı polis aracının yoldan çıkması sonucu Adnan Saka isimli polis memuru şehit olurken, 3 polis memuru ise yaralanmıştı. Yaralı polisler helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Van Valisi Murat Zorluoğlu, şehit polis memuru Adnan Saka için düzenlenen törenin ardından Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte hastanede tedavileri devam eden yaralı polis memurlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.




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