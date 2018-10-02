Vali Zorluoğlu, yaşlıları makamında ağırladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet götürdüğü yaşlı vatandaşları, Vali Murat Zorluoğlu ile buluşturdu. Makamında ağırladığı yaşlıların nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Zorluoğlu, bu anlamlı günde bir arada olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ziyarette yer alan yaşlılarla tek tek tanıştıktan sonra dile getirilen sorun ve sıkıntıları dinleyen Vali Zorluoğlu, ülkemizin yaşlılara hürmet konusunda pek çok ülkeden, özellikle Avrupa ülkelerinden çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, “Avrupa'da anneler babalar çocuklarına hasret kalıyorlar. Avrupa ile kıyasladığımızda Allah'a çok şükür bizim toplumumuzda anneye, babaya ve onların anne babalarına da sevgi saygı halen devam ediyor” dedi.

Yakından ilgilendiği yaşlı misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Murat Zorluoğlu, ziyaret sonunda günün anısına hediye takdim ettiği konuklarını sağlık ve mutluluk dilekleriyle uğurladı.