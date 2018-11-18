Vali Zorluoğlu'dan ‘Mevlit Kandili' mesajı

Vali Zorluoğlu, yayımladığı mesajda, “Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıldönümü dolayısıyla bir kez daha idrak edeceğimiz Mevlit Kandili vesilesiyle kendisine ümmet olma bahtiyarlığını yaşadığımız, insanlığa yol gösterici ve kurtuluş rehberi olarak gönderilen peygamberimize, âline ve ashabına salât ve selâm olsun. Yüce Mevlâ'mızın rızasını kazanma, dünya ve ahirette huzur ve mutluluğa ulaşma arzusu taşıyan herkes için en müstesna örnek; adalet, cesaret, ahlâk, dürüstlük, doğruluk ve sayamayacağımız daha pek çok özelliğiyle kusursuz yaratılan ve bu anlamda müstesna bir rol model olan peygamber efendimizdir. Cenab-ı Allah'ın, bizleri dünya meşguliyetlerine aldanıp asıl gerçek olan ahiret hayatından uzaklaşmaktan koruması ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e layık ümmetin birer ferdi olmayı nasip etmesi duasıyla, tüm inananların Mevlit Kandili'ni kutlar, bu güzel gecenin milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ederim” dedi.