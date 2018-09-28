Vali Zorluoğlu'dan Müftü Arvas'a ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile hac dönüşü görevine başlayan İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı ziyaret etti. Vali Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler, Müftü Arvas ile yaptıkları sohbetin ardından buradan ayrıldılar.