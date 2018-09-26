Vali Zorluoğlu'dan ‘Park AVM' açıklaması

Vali Zorluoğlu, yapımı tamamlanan Park AVM ile ilgili Van Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenledi. Park AVM ile ilgili sürecin yasal bir şekilde ilerlediğini ve hiç kimsenin mağdur edilmediğini belirten Zorluoğlu, yıllarca bu şehre tek bir çivi çakmayan zihniyetin provokasyon peşinde olduğunu vurguladı. Park AVM inşaatının yüklenici firmasının da katılımı ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Murat Zorluoğlu, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve Van Büyükşehir Belediyesinin de ortağı olduğu AVM ile ilgili asılsız haber ve paylaşımlara son noktayı koydu.

Park AVM'nin yapım sürecini baştan sona anlatan Vali Zorluoğlu, 2014-2016 yılları arasında sadece işin yüzde 40-45'lik kısmının yapıldığını belirterek, 2016'da büyükşehirde yaşanan yönetim değişikliğinin ardından sadece 18 aylık bir süreçte AVM'nin bitirilme noktasına getirildiğini söyledi.

“Bu kabul edilebilir bir anlayış değildir”

Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ın büyük gayretleri ile işin tamamlanma noktasına geldiğini ifade eden Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık bir buçuk yıllık sürede kalan yüzde 55-60'lık kısmı son derece süratli bir şekilde yüklenici firma ile sürekli bir temas kurularak tamamlanma aşamasına geldi. Son günlerde özellikle bazı basın organları ile sosyal medyada bu konunun bir provokasyon unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Şunu sormak isterim; 2011 yılından 2017 yılına gelinceye kadar orada adeta çivi çakmayan-çaktırmayan bir zihniyetin bugün bu inşaatı bitirme noktasına getiren bir yönetime söyleyecek sözü var mıdır? Bu hakikaten zaman zaman benim de canımı sıkmaya başlayan bir durumdur. Yani aynı şeyi arıtma tesisi yapım sürecinde de gördük. 100 milyon liralık yatırım yapıyoruz. 10 sene boyunca gölün kirlenmemesi için adım atmamış, çivi çakmamış insanlar benzer söylemlerde bulundu. Aynı şey katı atık tesisi projesinde de var. Şimdi AVM'nin bitirilmesi için hiçbir çaba göstermeyenler bugün karşımıza çıkmış goygoy yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir anlayış değildir. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Karşı çıkmaya da devam edeceğiz.”

“Park AVM, kent meydanı ile birlikte şehre değer katacak”

AVM ile ilgili taraflar ve muhataplarıyla yakın işbirliği içerisinde olduklarının altını çizen Vali ve Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Park AVM'nin Kent Meydanı projesiyle birlikte Van'a değer katacağını ifade etti. Zorluoğlu, “Bizler taraflarla yakın bir işbirliği içerisindeyiz. İlk etapta AVM'deki mülk sahipleri var. Yani müteahhit, yüklenici kısmı çünkü yüzde 50 yüzde 50 bir anlaşma ile olmuş, 155 tane dükkanın 77 tanesi belediyenin, 78 tanesi yüklenicinin, başka ne var orada, bizler profesyonel bir firma ile anlaşmışız. Bize ait olan dükkanların kiralanmasını bir profesyonel firma üzerinden yaptırıyoruz. Bu firmanın şu ana kadar kiraladığı dükkanlar var. Bunlar da sözleşme yapmış durumdadırlar. Şimdi yeni bir muhatap buraya katılıyor. O da biliyorsunuz o AVM'nin bulunduğu alanda bizim Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir vizyon projesi var. Kent Meydanı dediğimiz ve Van'a çok uzun yıllar nefes aldıracak muhteşem bir proje, tamamlandığında emin olun Van merkezini bir o kadar daha değer katacak müthiş bir çalışma. Orada kamuya ait mülkler var, özel sektöre ait mülkler var. Biz kişilerle pazarlık yaptık ve büyük bir bölümüyle anlaştık. Mısır Çarşısı esnafı da dahil. Yakında tapu devri gerçekleşecek. Anlaşırken kimilerine para verdik, kimine yer verdik. Kimine başka alanda yer verdik. Kimine bizim Park AVM'nin içerisindeki dükkanlarımızdan verdik. Bu dükkanların sahipleri belediyedir. Kendi malımız, mülk bize ait bunu ister satarız ister takasta kullanırız. İster başka bir şey yaparız. Ama bizler bunu yaparken kiracılarımızın da haklarını korumaya özen gösterdik. Ne yaptık? Sözleşmeye hüküm koyduk. 3 yıl buyunca mevcut kiracılar aynı şartlarda orada kalmaya devam edecek. Biz şu ana kadar takas karşılığı Park AVM'de 5 tane yerimizi verdik. Orada 77 tane yerimiz var. Yani bu yaygarayı koparanlar sanki oradaki bütün dükkanlar verilmiş, satılmış, takas edilmiş gibi söylem ortaya koyuyorlar. Öyle bir şey yok. 77 tane dükkanımız var orada, 5 tanesini kent meydanındaki özel mülk sahipleri ile takas karşılığı verdik. Bu da bizim en doğal hakkımız” dedi.

“Burada verilemeyecek hiçbir hesap söz konusu olamaz”

Çalışmaların şeffaf bir şekilde yapıldığını vurgulayan Vali Zorluoğlu, kent meydanında yapılan tüm işlemlerin bir kitapta toplandığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şeffaf bir şekilde bütün çalışmalarımız yapıldı. Elimdeki şu kitap oradaki özel mülk sahipleri ile yapılan çalışmaları özetliyor. Profesyonel bir firma ve belediyemiz bu alanda çalıştı. Değer tespitleri ona göre yapıldı ve karşılıklı hukuk çerçevesinde yetkili meclisin ve yetkili encümenin aldığı karar ve başkan olarak benim onayımla bunlar gerçekleşti. Burada verilemeyecek hiçbir hesap söz konusu olamaz, tamamıyla şeffaf bir süreci yönetmeye devam ediyoruz. Bugün de hem müteahhidimiz, hem orayı işletmek için yetki verdiğimiz Kadriye Hanım ve ekibi ile kiracılardan temsilci buradadır. Dolayısıyla bizlerin iletişim noktasında bir sıkıntımız yok. Geçtiğimiz pazar günü ben bizim AVM'deki kiracı kardeşlerimle bir araya geldik. Orada da konuştuk. Bu hafta içerisinde bu meseleyi daha fazla gündemimize alacağımızı ifade etmiştik. Bunlardan bir tanesi bu AVM'nin ivedilikle hizmete açılması, yani inşaatın tamamlanarak bütünüyle teslim edilmesidir.”

“Yapılan her şey hukuka uygundur”

“Bizim Park AVM'de 77 tane dükkanımız var. Bunların sadece 5 tanesi oradaki Kent Meydanı çerçevesinde özel mülk sahiplerine takas karşılığı verildi. Geriye kalan 72 tane dükkanla ilgili herhangi bir satış işlemi söz konusu değildir” diyen Vali Murat Zorluoğlu, şöyle dedi:

“72 dükkanın kiralama süreci tamamlandı. AVM bugün itibarıyla müteahhit arkadaşımızın da söylediği gibi yüzde 98, hatta yüzde 100 oranında tamamlandı diyebiliriz. Çok kısa bir süre içerisinde orası artık hizmete açılacak inşallah. Herhangi bir sıkıntı da olmayacak. 5 tane dükkanı halihazırda kiralamış olanlar da yapılan sözleşme gereği 3 yıl boyunca oranın kiracısı olmaya hukuken devam edecekler. Oranın patronu da hukuktur. Hiç kimse kişisel olarak oranın patronu falan değildir. Hukuk neyi emrediyorsa bizler belediye ve valilik olarak oradaki mülk sahipleri, kendi hukukları çerçevesinde kiracılar da kendi hukukları çerçevesinde oradaki işlevlerini devam ettirecekler. Devletimizin genel gözetimi altında bu iş devam edecek. Ancak müteahhit arkadaşımın verdiği mesaj önemlidir. Bunu tekrar ben gündeme getirmek isterim. Diyor ki bizler 2016 yılının sonuna kadar da ufak ufak çalışıyorduk. Fazla bir şey yapamadık. Çünkü önümüze çok büyük zorluklar çıkarıldı. Paralarımız ödenmedi. Başka şeyler bizden istendi, ne istendiğini herkes biliyor. O zaman 2016 yılının sonuna kadar oraya bir tek gazeteci gelmezken, sosyal medyada bu konu bir kere gündeme getirilmezken şimdi iş bitmiş. Nerdeyse tamamlamışız. 5-10 güne kadar belki açacağız. Harika bir alan oldu, şimdi kent meydanı ile daha da değerleniyor oralar, otoparka ve ciddi bir meydana kavuşuyor. Belli odaklar tarafından böyle manipüle edilmeye çalışılıyor. Müteahhit arkadaş buna dikkat çekti.”

Basın mensupların sorularını da yanıtlayan Vali Zorluoğlu, “Devlet olarak, belediye olarak hukuk içerisinde hareket ediyoruz. Tarafların haklarını gözeterek hiç kimseyi mağdur etmemeye özel gayret göstererek, hem Park AVM'yi hem de Kent Meydanı projesi sürecini yürütüyoruz. İnşallah her ikisinde de sıkıntı yok. Elbette eleştiri ve bilgi talebi olabilir, bunları da karşılamaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Şehri-eminlerimize güveniyoruz”

Daha sonra söz alan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, saha çalışmalarında sık sık Park AVM ile ilgili sorularla karşılaştıklarını belirterek, “Bizler şehri-eminlerimize güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. ‘Vatandaşı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile hareket ediyoruz. ‘Devlet yaşasın vatandaşın canı cehenneme' zihniyetinin hakim olmadığını biliyoruz. Bu art niyetli insanlara da fırsat vermeyeceğiz. Şehri-emin olan kayyumlarımıza da sahip çıkacağız. Yaptıkları ortadadır. Yanlışları da yoktur. Yanlışları olanlar elbette ki hukuk karşısında cezalarını bulacaklardır” ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Mustafa Yalçın, genel sekreter yardımcıları Fazıl Tamer ve Ülker Cem Kaplan ile yüklenici firma temsilcilerinin katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.