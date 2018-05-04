Vali Zorluoğlu’na atlı karşılama

Van Valisi Murat Zorluoğlu, 1982 yılında Pamir Yaylası’ndan önce Van’ın Karagündüz köyüne getirilen, ardından 1987 yılında kalıcı ikametgahları olan Erciş ilçesinde bulunan Kırgızları yaşadıkları mahallede ziyaret etti. Yöresel kıyafetli Kırgızlılardan oluşan atlı birlik tarafından mahalle girişinde karşılanan Zorluoğlu, meydanda vatandaşlarla selamlaştı. Ardından şehit yakınları ve gazilerle tek tek sohbet eden Zorluoğlu’na burada Kırgız kültürüne has kalpak takıp çapan giydirildi.

Kırgızların yaklaşık 35 yıl önce Erciş ilçesine geldiğini anımsatan Vali Zorluoğlu, "Buradaki vatandaşlarımız geldikleri günden itibaren her zaman devletin yanında yer almışlar. Terörle mücadelede bu bölgede çok etkili rol oynamışlar. Birlik ve beraberliğin adeta çimentosu olmuşlar. Geçtiğimiz günlerde de silahlı kuvvetlerimizin yurt dışındaki operasyonları sırasında kendi aralarında bağış toplayarak Mehmetçik Vakfımıza bağışlayan önemli faaliyet gerçekleştirdiler. Bizler de buraya pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Buranın turizm konusunda önemli bir merkez haline gelmesi için çalışacağız. Bugün burası yaşlısı, çocuğuyla bizleri bağrına bastı" dedi.

Vali Zorluoğlu, Türk bayrağı işlemeli bir tabloyu Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar’a hediye etti.

Ardından Zorluoğlu ve protokol üyeleri, Han Otağını ziyaret edip, Kırgızlıların geleneksel Buzkaşi (kökbörü) oyununu izledi. Cuma namazını Kırgızlılarla birlikte mahalle camisinde eda eden Zorluoğlu, Erciş Kaymakamlığı tarafından Erciş Öğretmenevinde onuruna tertiplenen yemeğe katıldı. Ercişli şehit Muğdat Çelik ile Rıdvan Çevik’in evlerine de ziyarette bulunan Zorluoğlu, şehit aileleri ile yakından ilgilendi.

Daha sonra Erciş Belediyesi tarafından yaptırılan Erciş Sahil Yolu peyzaj çalışmaları ile Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Balık Bendinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Zorluoğlu, karayolu ile ilçeden ayrıldı.

Vali Zorluoğlu’nun ziyaretinde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas ile kurum amirleri iştirak etti.