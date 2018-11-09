Vali Zorluoğlu'ndan '10 Kasım' mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Atatürk'ün 80. ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, yayımladığı mesajda, “Aziz milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin önderi, cumhuriyetimizin müessisi ve dünya tarihinin en mümtaz şahsiyetlerinden Gazi Mustafa Kemâl Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde yine şükran, minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Bugün, hür ve bağımsız yaşadığımız, günden güne büyüyüp güçlenen Türkiye Cumhuriyeti, Mareşal Mustafa Kemâl'in her zaman sonsuz güven duyduğu milletinin azim ve kararlılığı ile kendi askerî ve diplomasi dehasını birleştirmesiyle vücut bulmuştur. ‘En büyük eserim' dediği cumhuriyetimizi, yine Gazi'nin deyişiyle ‘muasır medeniyetler seviyesine' ulaştırma gayretinde asla yılmamak ve yeise kapılmamak, şüphesiz Atatürk'ün bu milletten yana en büyük beklentisidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemâl'i vefat yıldönümünde bir kez daha özlemle anıyor, bizlere emanet ettiği cumhuriyetin ilelebet yaşayacağına olan inancımızla, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.