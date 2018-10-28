Vali Zorluoğlu'ndan ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, yayımladığı mesajda, “Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları ile aziz milletimizin üstün fedakarlıklar göstererek elbirliğiyle 29 Ekim 1923'te ilan ettiği, bugün de 95. yıldönümünü bir kez daha coşkuyla, gururla ve heyecanla kutladığımız cumhuriyetimiz, kuruluş ülküsünden ödün vermeden, ‘güçlü ve büyük Türkiye' gayesine kararlı ve sağlam adımlarla ilerliyor. Coğrafyamızda söz sahibi güçlü aktör istemeyenlerin, figüranları aracılığıyla yıllardır bıkmadan usanmadan, siyasetten ekonomiye, etnik ayrıştırmadan mezhep çatıştırmaya kadar çeşitli alanlarda sahnelediği her türlü fitne, tehdit ve saldırı; Allah'ın izniyle, aziz milletimizin cansiperane tutumu, devlet erkânımızın dik duruşu ve basireti sayesinde defaatle savuşturulmuştur. İnancımızı hafife alma, köklerimizi unutma ve bu toprakları hangi şartlarda vatan edindiğimizi akıldan çıkarma gafletine düşenler ve beyhude çabaları, bu devletin büyümesini ve güçlenmesini engelleyemeyecektir. Milyonlarca ferdinin birlik ve beraberliği, dost ve kardeş ülkelerin desteği, kucak açtığı mazlumların dualarıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; ebediyete kadar yurdumuz kalacağından kuşku duymadığımız topraklarımızı savunurken can feda eden tüm şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin müessisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla yad ediyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum” dedi.