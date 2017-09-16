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16 Eylül 2017 09:46

Vali Zorluoğlu’ndan AK Parti’ye ziyaret

Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu.

Vali Zorluoğlu’ndan AK Parti’ye ziyaret

16 Eylül 2017 09:46


Göreve başladığı dönemde kendisine ’hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştiren siyasi parti il başkanlarına iade-i ziyaretlerine başlayan Vali Murat Zorluoğlu, ilk ziyaretini AK Parti İl Başkanlığına yaptı. İl Başkanı Zahir Soğanda ve partinin il yönetimiyle bir araya gelen Zorluoğlu, kentin daha da gelişmesi için siyasi partiler başta olmak üzere her kesim ile yakın bir diyalog içerisinde çalışacaklarını söyledi. Ziyarette birlik ve beraberlik mesajları veren Zorluoğlu, “Hükümetimizin politikalarını hem Valilik hem de Büyükşehir Belediyesi olarak en iyi şekilde uygulayacak, hep birlikte Van’ın sorunlarını çözmek için azami gayret göstereceğiz” dedi.


AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ise, ziyaretinden dolayı Vali Zorluoğlu’na teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi. Vali Zorluoğlu, ayrıca hac görevini ifa eden Başkan Soğanda’yı kutladı.




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