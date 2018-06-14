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14 Haziran 2018 09:36

Vali Zorluoğlu’ndan bayram mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Zorluoğlu’ndan bayram mesajı

14 Haziran 2018 09:36


Vali Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, “Son yıllarda Van’ımızda görülmemiş şekilde, tüm halkımızın kucaklandığı ve huzurla idrak ettiğimiz Ramazan ayının ardından, Yüce Mevla’mızın bizleri birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde mübarek Ramazan Bayramı’na ulaştırmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İnancımızda ve toplumumuzda çok özel yeri olan dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü gibi güzel hasletlerimizi pekiştirirken, dargınlıkları sona erdirmekte, barışa ve muhabbete vesile olmakta, garip gurebaya ve ihtiyaç sahiplerine daha çok elin uzanmasına imkân sunmaktadır. İyilik ve güzelliklerin ön planda olduğu bu kutsal günlerin ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesi duasıyla; vatandaşlarımızın bayram günlerini gönüllerince yaşamasına ortam hazırlayan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyor, kıymetli Vanlıların ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.




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