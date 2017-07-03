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03 Temmuz 2017 11:21

Vali Zorluoğlu’ndan ‘Çaldıran’ açıklaması

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Çaldıran ilçesinde iki güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, “Bunlardan biri bütün müdahaleler yapılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Vali Zorluoğlu’ndan ‘Çaldıran’ açıklaması

03 Temmuz 2017 11:21

Allah’ın izni ve kahraman güvenlik kuvvetlerimin çabalarıyla ve toplumun da desteğiyle inşallah bu ülkeyi, bu bölgeyi terör belasından kurtaracağız” dedi.


Son valiler kararnamesi ile Elazığ’dan Van’a atanan ve bugün görevine başlayan Vali Zorluoğlu, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çaldıran’da dün gece terörle mücadele sırasında 2 güvenlik korucusunun yaralandığını belirten Vali Zorluoğlu, “Bunlardan biri hastaneye kaldırılmış olmasına ve bütün müdahaleler yapılmasına rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Allah kendisine rahmet eylesin. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Diğer yaralı kardeşimizin tedavisi devam ediyor. Birazdan hastanede kendisini ziyaret edeceğiz inşallah. Terörle mücadelede maalesef şehit verme, gazi verme kaçınılmaz oluyor. İnşallah bundan sonra olmaz, ama işin doğasında da bu vardır. Allah’ın izni ve kahraman güvenlik kuvvetlerimin çabalarıyla ve toplumun da desteğiyle inşallah bu ülkeyi, bu bölgeyi terör belasından kurtaracağız” dedi.


Önceki gece Özalp ilçesinde PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ile ilgili soruyla ilgili ise Vali Zorluoğlu, gözaltı sayısının değişmediğini belirterek, şunları kaydetti:


“Biliyorsunuz Özalp ilçesinde şehit olan kardeşimizi orada bir törenle Rahmeti Rahmana uğurladık. Sayın İçişleri Bakanımız da bizzat bütün aşamalarına katıldılar. Vahim bir hadisedir. Sivil vatandaşlara yönelik olması, bu olayın vahametini daha da arttırmaktadır. Terörle mücadele, teröristle mücadele bizlerin de buradaki görev süremiz içerisinde en öncelikli konularımızdan bir tanesidir. Halkımızın gerek şehirde, gerekse mahallelerimizde, gerek mezra ve kırsalımızda huzur ve güven içerisinde yaşamasını tesis etmek, devlet olarak bizim en önemli ve en öncelikli görevimizdir. Bu görevimizi layıkıyla yerine getirmek için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aydın Ahi kardeşimiz o menfur olayda hayatını kaybetmişti. Faillerin yakalanması için gerek emniyet, gerekse jandarma birimlerimiz yoğun bir çaba içerisindedirler. Bu tür saldırıları gerçekleştirenlerden mutlaka hesabı geçmişte olduğu gibi bugün de sorulacaktır. Bizler failleri kısa sürede yakalayıp adaletin önüne çıkaracağız.”




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