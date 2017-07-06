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06 Temmuz 2017 10:45

Vali Zorluoğlu’ndan Erdemir ailesine taziye ziyareti

Van Valisi Murat Zorluoğlu, Doğan Haber Ajansı (DHA) Van Bölge Müdürü Feyat Erdemir’e taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Zorluoğlu’ndan Erdemir ailesine taziye ziyareti

06 Temmuz 2017 10:45


Vali Zorluoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Fadil Erdemir için Edremit Hacıbekir Mahallesi Yukarı Esentepe Camisi’nde düzenlenen taziyeye katıldı. Beraberinde İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Müftüsü Nimetullah Arvas ile gerçekleştirdiği taziye ziyaretinde, Feyat Erdemir ve ailenin diğer fertlerine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Vali Zorluoğlu, rahmet dilediği merhum için yapılan duanın ardından mahalle sakinlerine kendisini tanıtarak, farklı yer ve zamanlarda tekrar görüşebilme temennisinde bulundu.


Taziye çıkışında cami önünde toplanan ve kendisine ilgi gösteren çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Murat Zorluoğlu, daha sonra mahalleden ayrıldı.




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