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27 Şubat 2018 11:46

Vali Zorluoğlu’ndan MHP İl Başkanlığına ziyaret

Van Valisi Murat Zorluoğlu, kurum ve parti ziyaretleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu’ndan MHP İl Başkanlığına ziyaret

27 Şubat 2018 11:46


MHP İl Başkanı Mehmet Salih Güngöralp ve parti yöneticileri tarafından parti binası önünde karşılanan Vali Zorluoğlu, MHP’nin geçmişte olduğu gibi şimdi de ülkenin gelişmesi için büyük hizmetler veren bir parti olduğunu söyledi. Partinin kurucusu Alparslan Türkeş’i rahmetle yad eden Vali Zorluoğlu, MHP’nin ülkede yaşanan kriz anlarında her zaman devletinin yanında yer alan bir parti olduğunu ifade etti. MHP’nin Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için katkı sunan köklü bir parti olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, "Siyasi partilerin fikirlerine ve onlarla istişareye önem veriyoruz. Bu manada çalışmalarımızda MHP İl Başkanlığının görüş ve önerilerine de kıymet verdik, vermeye devam edeceğiz. Van’da, 2018 yılında daha güzel çalışmalara imza atacağız. Van için hayati önem taşıyan birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. 2019 yılı memleketimiz ve milletimiz için inşallah çok iyi geçecek. Van’ın huzura ihtiyacı var" dedi.


MHP İl Başkanı Güngöralp ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Van’ın gelişmesine yönelik her türlü çalışmaya destek olacaklarını belirtti.


Ziyaret sonunda MHP İl Başkanı Güngöralp, günün anısına Vali Murat Zorluoğlu’na üzerinde Osmanlı Tuğrası’nın yer aldığı bir tablo hediye etti.




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