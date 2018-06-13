Vali Zorluoğlu’ndan müjde üstüne müjde

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Zorluoğlu, bayram için alınan güvenlik önlemleri, bayram süresince ücretsiz ulaşım, şehir stadyumu ve İskele Caddesi konusunda açıklamalarda bulundu. Vali Zorluoğlu, Van’da Ramazan ayının kendi manasına uygun bir şekilde idrak edildiğini belirtti. Ramazan ayında huzuru bozan hiçbir hadisenin yaşanmadığını ifade eden Zorluoğlu, “Polisimizin, jandarmamızın aldığı tedbirler huzur ortamının sağlanması konusunda çok etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimiz vatandaşlarımıza oldukça özel ve farklı bir Ramazan yaşattılar. Bu kapsamda belediyeler olarak Ramazan ayında 180 bin kişiye iftar verdik. Yine kent meydanı alanında kurulan ‘Ramazan Sokağı’nda 175 farklı etkinlik düzenledik. Dolaysıyla çok hareketli ve keyifli bir Ramazan ayı yaşadık. Sadece Van Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde ekonomik anlamda yoksun olan 20 bin ailemize gıda kolisi yardımı yaptık” dedi.

“Ramazan Bayramı için bir dizi tedbir planladık”

Van halkının Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için bir dizi tedbir planladıklarını dile getiren Zorluoğlu, “Ramazan Bayramı münasebetiyle il merkezinde İl Emniyet Müdürlüğümüz, il ve ilçe merkezi dışındaki bölgelerde İl Jandarma Komutanlığımız tarafından tedbir planlanması yapıldı. Oluşabilecek yoğunluklar hesaplanarak ilave tedbirler alındı. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 28 tanesi il merkezinde, 16 tanesi de il merkezi dışındaki yerlerde olmak üzere 44 tane ilave trafik ekibi oluşturdu. 100 civarında ilave personelle Ramazan Bayramı boyunca hem şehir merkezi, hem de şehirlerarası yollarda alacağımız tedbirlerle görülür vaziyette olacağız. Asayiş konusunda da ilave tedbirler alıyoruz. Yankesicilik, dolandırıcılık, kavga ve dövüş gibi hadiselerin olmaması için de gerek yaya devriyelerimiz, gerek diğer tedbirlerimiz yoğun bir şekilde planlandı” diye konuştu.

“Belediye otobüsleri bayramda ücretsiz olacak”

Ramazan Bayramı boyunca 95 otobüsle ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacağını duyuran Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin arife gününden başlayarak bayramın son güne kadar ücretsiz olacağını buradan duyurmak istiyorum. Bütün vatandaşlarımıza 13 ilçemizde ve kent merkezimizde toplam 95 otobüsümüz ulaşım hizmetini ücretsiz olarak sunacaktır. Arife günü saat 06.00’da başlayarak, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü gece 00.00’a kadar bütün vatandaşlarımıza bu hizmet sunulacaktır” şeklinde konuştu.

“Halk otobüslerine ücretsiz binen vatandaşların parasını belediye karşılıyor”

Ücretsiz ulaşım imkanı sunulan vatandaşların halk otobüsü ile belediye otobüsü kart ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesinin kararlaştırıldığını dile getiren Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan bir değişiklikle ücretsiz imkanı sunulan vatandaşlarımızın, ücretinin belediyeler tarafından halk otobüsleri sahiplerine ödenmesine olanak sağlandı. Bu imkan daha önce yoktu, yeni getirildi. Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız aylık belli maktu bir parayı bu maksatla belediyemize gönderiyordu ve bizde gelen ödeneği halk otobüslerine veriyorduk. Bu maksatla ilave bir katkı halk otobüslerine verilmesi için hukuki bir olanak sağlandı. Halk otobüsü sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi bakımında bu şekilde ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanan vatandaşlarımızın bilet ücretlerini Büyükşehir Belediyesi olarak karşılamaya karar verdik. Şu andan itibaren ücretsiz kartla belediye otobüslerine ve halk otobüslerine binen vatandaşlarımızın parasını biz belediye olarak karşılıyoruz.”

Van’a şehir stadyumu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin karşısındaki alanda Van Şehir Stadyumu inşaatına başlayacaklarını ifade eden Zorluoğlu, “Mevcut şehir stadının yıkılarak, Millet Bahçesi olarak vatandaşın kullanımına açılmasına, Edremit ilçe sınırları içerisinde Galericiler Sitesinin hemen yanında Büyükşehir Belediyemize ait arsa üzerinde de 15 bin ile 20 bin seyirci kapasiteli yeni bir stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından inşa edilmesi noktasında karşılıklı anlaştık. Mevcut stadyumun depremden sonra kullanılmaz hale gelen şeref tribünün de içinde bulunduğu tribünü önümüzdeki hafta içerisinde yıkacağız. Aynı şekilde eski kapalı spor salonunu da yıkacağız. Yeni stadyum yapılıncaya kadar yıktığımız tribünün yerine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çok suratlı bir şekilde kaynağını bize gönderecek orada bir portatif ama çok donanımlı yeni bir tribün inşa edeceğiz. O tribünün altında soyunma kabinleri gibi yerler de olacak. Dolayısıyla biz orayı yeni stadyum yapılıncaya kadar ki 2 yıllık bir süre öngörüyoruz. Yeni stadyumuz yapılıncaya kadar, mevcut stadyumumuzu Van Büyükşehir Belediyesporun maçları için kullanmaya devam edeceğiz. Tek farkla daha modern portatif bir tribünle maçları hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

“İskele Caddemizi çift yöne açıyoruz”

Karayolu Kavşağı’ndan itibaren şehir merkezine doğru tek yön olan İskele Caddesi’ni çift yöne açacaklarını belirten Zorluoğlu, şunları kaydetti:

“Bu cadde ticaret ve ekonomi bakımında çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu cadde de çok güzel dokunuşlar yapacağız. Caddenin proje maliyeti yaklaşık 4,5 milyonu bulacaktır. Caddemizin ihalesi neticelendi. Seçim sürecinde vatandaşlarımızı zora sokmayalım istedik. Ramazan Bayramı’nın akabinde başlıyoruz.”

İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar’ın da katıldığı toplantı, yüklenici firma temsilcileriyle sözleşmelerin imzalanmasının ardından son buldu.