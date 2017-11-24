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24 Kasım 2017 20:33

Vali Zorluoğlu’ndan müjde

Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise ikinci uzun caddesi olan İskele Caddesi, Van Valisi Murat Zorluoğlu müjdeyi vererek, aldıkları karar doğrultusunda çift yönlü trafiğe açma kararı aldıklarını söyledi.

Vali Zorluoğlu’ndan müjde

24 Kasım 2017 20:33


Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise ikinci uzun caddesi unvanına sahip olan 7 kilometrelik İskele Caddesi’nin çift yönlü olarak trafiğe açılmaması esnaf ve vatandaşın tepkisine neden oldu. Van’da defalarca birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve parti başkanları tarafından söz konusu caddenin çift yön olması gerektiği ile ilgili açıklamalar yapılmasına rağmen, yetkililerin bu konuya el atmaması esnaf ve vatandaştan tepki almıştı. Geçtiğimiz haziran ayında Elazığ’dan Van valiliğine atanan Murat Zorluoğlu, esnafın ve halkın sorunlarını yakından ilgilenmesi halk tarafından takdir topluyor. Esnaf ve halkın sesine kulak veren Vali Zorluoğlu, Twetter hesabından müjdeyi verdi. Vali Zorluoğlu, "Halkımızın talebi üzerine, İskele Caddemizi çift yönlü trafiğe açma kararı aldık. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.


İskele Caddesinin yapılacak düzenlemer ile ile yaklaşık 15 gün içerisinde çift yönlü trafiğe açılacağı belirtildi.




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