Vali Zorluoğlu’ndan Rus Pazarı esnafına geçmiş olsun ziyareti

Van Beşyol Meydanı Hastane Caddesi üzerinde bulunan Rus Pazarı’nda önceki gece çıkan yangında yaklaşık 10 işyeri tamamen küle dönerken, 20’ye yakın dükkan da duman ve isten zarar gördü. İş yerleri zarar gören esnafı ziyaret eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilli Murat Zorluoğlu, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Burada esnafla bir araya gelen Vali Zorluoğlu, hükümet olarak, belediye olarak esnafın yanında olduklarını söyledi.

Esnafın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Vali Zorluoğlu "Çıkan yangından sonra esnafımıza destek vermek amacıyla buraya geldik. Buradaki esnafımız küçük esnaftır. Buradaki esnafın üç eşyası bile yansa onun için büyük bir yıkımdır. Ama devletimiz güçlü bir devlettir. Her zaman vatandaşının yanındadır. Bu afette zarar gören vatandaşlarımıza gereken desteği sağlayacağız. Bu konuda rahat olun. Gerekli çalışmalar en kısa sürede başlayacak, zararlar tazmin edilerek kimse mağdur edilmeyecek" dedi.

Alanda incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu, esnafa buranın çok kötü göründüğünü kendilerine destek vermeleri halinde alanın trafiğe kapatılarak alt yapısının tamamen yenileyeceklerini söyledi. Vali Zorluoğlu "Burası kentte gelenlerin sıkça ziyaret ettiği çok kalabalık bir alan. Burada artık bir düzenleme yapmanın zamanı geldi. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak buranın sorunlarını en kısa zamanda gidermek için çalışmalara başlayacağız. Proje hazırlayacağız. Siz esnaflarda bize destek olursanız buranın çok güzel yolları kaldırımları olur. Bu kirli görüntüden hem biz hem de Van kurtulmuş olur" ifadelerini kullandı.

Yangının gece saatlerinde elektrik kontağından çıktığını belirten esnaf Yavuz Bilirer ise "İş yerlerimiz tamamen yandı. Zararımız çok. Sağ olsun bugün Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu bizi ziyaret etti. Bize gereken yardımların yapılacağını söyledi. Onun gelişi bizi çok mutlu etti. Yalnız olmadığımızı gördük. Allah ondan razı olsun" dedi.

Vali Zorluoğlu’nun Rus Pazarı ziyaretine Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve ilgili daire başkanları iştirak etti.