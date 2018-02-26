Vali Zorluoğlu’ndan Van Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

Dr. Nevzat Akdoğan’ı ziyaret etti.

Kasım ayı içerisinde yeni görevine başlayan Sağlık Müdürü Op. Dr. Akdoğan’a ve ekibine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Vali Zorluoğlu, kurum çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Akdoğan, 2017-2018 faaliyetleri, Van’daki sağlık çalışmalarını ve Sağlık Bakanlığının yeni taşra yapılanmasıyla ilgili Vali Zorluoğlu’na bilgilendirmede bulundu.

Vali Zorluoğlu ise, kent adına yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu ifade ederek, kurum çalışanlarını tebrik etti.

Vali Zorluoğlu’nun ziyaretinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Arslan ve başkan yardımcıları da hazır bulundu.