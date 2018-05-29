Vali Zorluoğlu’ndan VANTSO Başkanı Takva’ya Ziyaret

VANTSO binası önünde Başkan Takva tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, ilk olarak kurumun alt katında hizmet veren Web Help Çağrı Merkezinde incelemelerde bulunarak firma yöneticisi Aslı Kızıloğlu’ndan faaliyetleri bilgi aldı.

İstihdam artırımı için tadilat çalışmaları sürdürülen ve hali hazırda 150 personel çalıştırılan çağrı merkezinin, Van’da istihdama önemli katkı sunduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Mekansal anlamda biz de çağrı merkezine her türlü desteği vereceğiz. Yeter ki burada istihdama katkı sağlansın” dedi.

Vali Zorluoğlu, çağrı merkezindeki incelemelerinin ardından, VANTSO’nun yeni yönetim kurulu üyelerine Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Piskoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Boysan tarafından verilen ‘Stres Yönetimi’ eğitimine katıldı.

Bir süre eğitimi takip eden ve VANTSO yönetim kurulu üyeleriyle hasbihal eden Vali Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Başkan Takva’yı yeniden seçildiği için kutlayarak, “Necdet Bey, yeniden başkan seçilmesinin yanında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığı gibi önemli bir görev de aldı. Ankara’da ilimizin böyle önemli bir makamda temsiliyeti çok önemlidir” ifadelerini kullandı.