Vali Zorluoğlu’ndan, velilere esprili gönderme

Tüm ülkede olduğu gibi dün Van’da da 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte ilk ve orta dereceli okullarda okuyan 300 bin öğrenci karne alırken, 15 bin öğretmen de yaz tatiline girdi. Düzenlenen karne törenine katılan Van Valisi Murat Zorluoğlu, Twitter hesabından kırık not olan öğrencilerin velilerine yönelik esprili bir gönderme yaptı. Vali Zorluoğlu Twitter hesabından yaptığı esprili göndermede şu ifadelere yer verdi, “Karnedeki kırıklar nedeniyle çocuklarını üzecek velilere kötü haberim var. Karnelerinizi tozlu raflardan bulduk çıkardık!! Haberiniz olsun istedim:-))” mesajını vererek ailelerin kırık not getiren çocuklarına baskı yapılmaması konusunda hatırlatmada bulundu.