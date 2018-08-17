Vali Zorluoğlu’ndan yaralılara ziyaret

Hastane girişinde yetkililer tarafından karşılanan Vali Zorluoğlu, ilk olarak ortopedi servisinde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yaralılara ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Vali Zorluoğlu, büyük bir kaza yaşandığını belirterek; ölenlere rahmet, ailelerine de sabır diledi. Kazadan hemen sonra devletin her türlü imkanını yaralılar için seferber ettiğini dile getiren Vali Zorluoğlu, yaralıların en kısa sürede hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Vali Zorluoğlu, daha sonra Bahçesaray ilçesinde evinin penceresinden düşme sonucu yaralanan ve askeri helikopterle Van’a getirilerek tedavi altına alınan 2 yaşındaki Elif Baydemir’i ziyaret ederek, ailesine ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Bahadır Öndeş de hazır bulundu.