Vali Zorluoğlu'ndan yeni eğitim öğretim yılı kutlama mesajı

Vali Zorluoğlu yayınladığı kutlama mesajında, “Göreve geldiğim günden bu yana ifade ettiğim gibi akademik başarı anlamında da bu kadim kenti daha üst sıralara taşımak arzusundayız. İdareci-öğretmen-veli-öğrenci iş birliğiyle inanıyorum ki; yakın zamanda Van eğitim anlamında da daha üst basamaklara yükselecektir. Bu hedef doğrultusunda büyük gayret sarf ettiğimizi ve kamuda pek çok paydaş tarafından özverili çalışmalar yürütüldüğünün bilinmesini istiyorum. Örneğin; ilimizdeki derslik açığını gidermek adına gerek Van Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyelerimiz destekleriyle geride kalan yılda; onlarca okulun bakım ve onarımını yaptık, birçok kamu arazisini okul yapımı için tahsis ettik, inşallah yakın zamanda da temeller atıp yeni eğitim yuvalarını yavrularımızın hizmetine sunacağız. Eğitim alanında yapılan her bir yatırımın, geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşası bakımından ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu kutsal hizmet yarışında devletimizin sağladığı imkanlara ilaveten, valiliğimizin ve büyükşehir belediyemizin kaynaklarının da eğitime seferber edildiğini bir kez daha anımsatıyor, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının eğitim camiamıza ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, sevgiyle kucakladığım tüm öğrencilere üstün başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.